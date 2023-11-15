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歡樂耶誕城實施交通管制 新北籲搭大眾運輸參與

中央社／ 新北15日電

「2023新北歡樂耶誕城」將於17日登場，新北市交通局提醒活動區域周邊停車場均實施管制，籲請民眾多利用台鐵、捷運、公車等大眾運輸工具來參與這一年一度耶誕盛會。

交通局長鍾鳴時指出，今年耶誕城有超萌「桑塔熊」強勢回歸，並有全台最大「抹茶蛋糕耶誕樹」和全台唯一「巨型薑餅人」等8大必逛亮點，為因應人潮，周邊將進行交通管制，呼籲民眾搭大眾運輸參與。

他表示，為保持板橋區文化路、縣民大道、中山路等主要幹線順暢，警察局將加強取締沿線違停車輛，提高重點違規路段巡邏頻率，交控中心並視主要燈區道路範圍車流量及行人量機動調整號誌秒數，以維持車行順暢。

另外，縣民大道往土城方向與新站路口，活動期間的每天下午3時至晚間11時禁止左轉新站路，請用路人提前由漢生東路或至下一路口民權路左轉。

停車場部分，包括市民廣場地下停車場、特專三停車場、民權立體停車場等，與府中商圈周邊的府中立體停車場、府後立體停車場及板橋國小地下停車場將實施滿場及出入口管制，嚴禁車輛占用道路排隊停等入場。

另考量市民廣場人潮眾多，市府周邊人行道於每天下午4時至晚間11時禁止騎乘自行車，請改以牽引通行或改走外側車道；捷運板橋站1號出口YouBike租借站因配合公車站上下乘客，於歡樂耶誕城活動期間暫停營運。

市民廣場旁的YouBike新站路站及新府路站於平日下午3時至晚間11時暫停借還車，12月9、10日演唱會期間，提早自中午12時起至晚間11時止暫停借還；府中站3號出口站則於假日下午3時至晚間11時止暫停車輛借還。

停車場 大眾運輸

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