大巨蛋測試賽 北捷祭加密車班等3招因應

大巨蛋測試賽將於18日登場，台北捷運表示，比照跨年及台灣燈會，以人潮疏導管制、加密列車班距、視人潮啟動過站不停等因應，呼籲多搭大眾運輸前來。

台北捷運今天以新聞稿表示，大巨蛋測試賽將開打，開放1萬3000名觀眾進場，將比照跨年及燈會疏運規格，於鄰近的國父紀念館站開設指揮中心，採取「人潮疏導管制」、「加密列車班距」、「視人潮狀況啟動過站不停」等3大措施。

北捷指出，賽事將於18日上午11時開放入場，民眾可多加利用鄰近大巨蛋的國父紀念館站5號出口，或由4號出口出站，經忠孝東路四段地下通廊前往球場；球賽結束後可從5號出口進站搭車，也可經由地下通廊從4號出口進站；若現場人潮較多，將視狀況適時引導旅客其他出口進站，或步行至市政府站、忠孝敦化站乘車。

北捷說，國父紀念館站5號出口外比照跨年及燈會，設置淨空緩衝區，將管制範圍往外推1公尺；屆時也會有身穿黃背心的服務人員，分別於出入口、大廳及月台引導旅客進出車站，並監控人流，必要時啟動月台、閘門、出入口三階段人潮管制措施。

北捷說，月台候車旅客多時，視狀況調整或停止電扶梯運轉，並於電扶梯或樓梯上、下乘場實施人潮分流。通往月台電扶梯或樓梯已進行管制，往月台旅客較多時，視狀況管制旅客進入閘門。當月台及大廳層均已實施管制且閘門外人潮較多時，除停止出、入口電扶梯運轉外，視人潮狀況管制旅客進入車站。

在列車調度方面，配合進場時間，往南港展覽館方向的列車，最密班距約3至3.5分鐘；散場後，往頂埔或台北車站方向的列車，最密班距約2.5至3分鐘，至人潮紓解為止。