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112年全國社區金點獎出爐 新北4據點4人獲肯定

中央社／ 新北15日電

新北市社會局今天表示，中和碧湖社區、金包里慈護宮、坪林水柳腳托老中心、深坑區農會4處社區照顧關懷據點與4名專業人員，照顧長輩強化照顧網路，獲112年度社區金點獎肯定。

社會局發布新聞稿指出，第9屆全國社區金點獎於14日下午揭曉並頒獎，新北市囊括4座「金點之星」團體獎及4座「金點英雄」個人獎，共獲8項佳績。

「金點之星」團體獎部分，社會局表示，獲獎的中和區碧湖社區曾於民國108年獲社區金點獎卓越據點志工團隊獎；碧湖社區發展協會執行長邱尾玟透露志工將長輩都當作自己的父母般噓寒問暖，獻上自己研發的蛋捲及咖啡，讓長輩流連忘返。

金山區金包里慈護宮社區關懷據點獲團體獎，社會局指出，此據點設計適合長輩不必彎腰的「媽祖的空中菜園」，讓長輩可輕鬆地從事水耕種菜，並採摘共餐。

社會局表示，伊甸社福基金會經營的坪林區水柳腳托老中心培訓偏鄉在地青壯年取得照服員資格，返鄉服務長輩，並開發料理飲食，受長輩喜愛。

另外，深坑區農會社區關懷據點推動青銀共融，讓長輩教年輕人做竹筒飯、鼠麴粿、包粽子，增進鄉親感情。

社會局指出，「金點英雄」個人獎方面，分別是連城居家長照機構黃俊霖、弘道居家式服務類長照機構黃清敏、永和耕莘醫院個案管理員姚盈如、馬偕醫院附設三重台北橋社區長照機構邱奕霏等4人。

帶隊前往領獎的的新北市社會局副局長許秀能表示，肯定獲獎團隊與個人，經營社區關懷據點或長照服務的成績，強化社區照顧服務網路。

長輩 長照

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