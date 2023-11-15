新北交通建設缺乏中央支持 立委嗆「逼民眾選新民意」

立院交通委員會今考察新北交通，因中央無法支應相關經費，引發立委洪孟楷不滿，批評建設不該分藍綠，這是「逼迫民眾用選票選擇新民意」，交通部長王國材承諾全額補助路口改善經費，市道建設經費，會請內政部再協助；洪笑說，分藍綠「交通部不會，是說內政部」，讓氣氛稍為緩和。

新北市長侯友宜上任後，致力發展溪北地區，尤其是新五泰林，包含五股垃圾山移除、打造新泰塭仔等，也跟中央爭取五股交流道改善經費。不過盤點溪北新興區及北海岸就有14處危險路口，五股交流道多年壅塞也引發民怨。

洪孟楷指出，他盤點北海岸及溪北都會區，三芝區3處、林口區3處、泰山區4處、淡水區4處，合計共14處危險路口；目前五股交流道現在雖然有提改善工程，但居民最擔心交通黑暗期；淡江大橋就快完工，屆時會有更多車流往林口一帶走，但市道105號經費卻仍成問題。

新北交通局交工長林昭賢說明，14處路口將優先改善，包含擴大路口轉角行人空間、自轉角退縮人行道、行人庇護島、路障排除、無障礙通行等；號誌方面也調整為行人專用時相、放大行人燈、行人秒數延長、有聲號誌等。新北新工處長王益翔則說，目前內政部國土署「生活圈計畫」預算額滿，暫無法容納市道105號，希望能請行政院協助納入相關計畫，或以專案模式提報。

王國材承諾，只要新北2024年完成改善相關危險路口，中央就會全額補助；國土管理署副署長於望聖則說，目前經費無法支應市道105號這麼大筆的預算，且因為工程完工超過「生活圈計畫」年限，建議採專案方式報行政院，大家一起努力；高公局長趙興華表示，會與新北交通局在一周內一同前往五股交流道勘查，研擬避免塞車解方。

「要做有100個理由可以做，不想做可以找100個藉口」洪孟楷批評，他在地方跑行程、拚建設很少去提及黨派問題，但中央態度若消極，將會逼迫民眾用選票選擇新民意，選出真正照顧新北，不要中央地方不同心「來卡我們新北建設」的人；畢竟中華民國政府會永續下去，中央部會不該再踢皮球。

王國材回應，中央建設從不分藍綠，尤其交通部更是如此，今天市道105號是因為「生活圈計畫」經費不足，這方面內政部可以跟市府再來溝通一下，看計畫怎麼說服行政院多點協助。

座談過程中因為中央部會幾次沒有提出解方，並提出相關困難點，引發洪孟楷不滿並批評，在王國材承諾全額補助改善危險路口經費及會安排視察交流道問題後，洪孟楷也笑說分藍綠「交通部不會，是說內政部」，讓原本劍拔弩張的氣氛稍為緩和。