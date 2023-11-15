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「常有貓出沒」路標引議 新北：友善動物防路殺

中央社／ 新北15日電

日本人遊東北角時發現「常有貓出沒」路標，讚許台灣交通友善動物。新北市農業局今天表示，猴硐貓村、馬崗漁港及鼻頭漁港都有設置；另設有生態廊道，防範鼬獾等動物遭路殺。

新北市農業局長李玟今天在市政會議，以「永續農業」為主軸專案報告指出，友善動物才能讓城市發展與生態保育永續共存，透過生態調查及路殺紀錄，建立路殺的熱點資料及路殺的物種，結合現地實況與生物習性，建置生態廊道或設置標牌。

一名抵台旅遊的日本人在東北角公路看見「常有貓出沒」的路標，紅色三角形警示標誌的卡通貓咪，讓他直呼充滿靈性，「這是我見過最可愛的路標」，照片在社群網路分享時，引發台日網友討論，讚嘆友善動物。

專案報告中也秀出這張照片，農業局官員告訴中央社記者，民眾反映後，新北市動物保護防疫處請交通局在瑞芳猴硐貓村、鼻頭漁港，貢寮馬崗漁港設置「常有貓出沒」路標，避免動物過馬路時發生意外。

農業局指出，另分別在三峽、土城及新店區建置6處誘導式斜坡、地下廊道及天空廊道等生態廊道，有效降低9成路殺。曾觀察到松鼠及台灣藍鵲使用天空廊道，新店區排水箱涵也發現鼬獾及保育類穿山甲通過，甚至捕捉到白鼻心於廊道內交配、懷孕。

新北市副市長劉和然聽取報告後表示，無論是生態廊道或生態工法，都是關照並友善動物，這也是人本永續理念的最大資產。

日本 猴硐 標誌 貓咪 生態保育 瑞芳

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