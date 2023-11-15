澳底漁港年產值3.9億冷凍設備不足 明年重建2025年完工

新北市海岸線綿長，澳底漁港今年漁獲量達1萬2139噸、創3.9億產值，是東北角最大漁業生產基地。農業局考量冷凍設備不足，明年將原地重建冷凍廠，設置漁獲初級處理空間及冷凍設備，預計2025年底完工。此外，同時增建魚貨直銷中心，規畫小漁市集、遊客用餐空間及海景咖啡廳，每年到訪人數可望翻倍。

新北市農業局長李玟今在市政會議以「農業健康式」為主軸，說明各基礎建設融入人本、美學及永續理念成果。現已完成193座共融公園、5條城市覓徑、22處漁港翻轉。

李玟指出，共融公園透過跨局處合作及非營利組織參與，建構安全又有特色的公園，同時推動「城市覓徑」，結合公園周邊以原地形地貌改善步道系統，讓市民不用到近郊，就能在城市中登山輕旅行。比如今年預計將中和嘉穗公園打造成城市森林健身房，一區以平衡木、擺盪繩、攀爬組合等設施結合鳥巢平台，打造含平衡、擺盪、肢體協調訓練功能設施；另一區則結合現況地形，串聯跳躍平台、攀爬網架、搖晃越索等，打造出林間賽道，預計於明年底完工。

另外，新北市近年推動「嗨漁港」計畫，依據漁港特性、漁民需求及周邊景點轉型漁港，目前已有22處漁港翻轉，其中澳底漁港為東北角最大漁業生產基地，考量當地冷凍設備不足，預計明年原地重建冷凍廠，設置漁獲初級處理空間及冷凍設備，導入HACCP食品安全管制系統，將增加約560公噸凍儲空間。

農業局指出，有助於調節漁汛期大量漁獲冷凍貯藏產銷，且魚貨直銷中心增建亦將於今年底完工，規畫設置小漁市集、遊客用餐空間及海景咖啡廳，現每年約3萬人到訪，增建後可翻倍達6萬人。

新北市副市長劉和然說，新北市推動各項基礎建設工程，預計2026年改善250座共融公園、28處漁港翻轉、打造8條城市覓徑及設置10條生態廊道等，不僅協助農漁產業發展，也提供市民休憩空間、建構動物友善空間，達到全健康目標。