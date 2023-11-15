閉門測試 大巨蛋場地舒服 投手丘需改善

台北大巨蛋昨舉行閉門測試賽，上下午各打一場比賽，合庫投手吳昇峰表示，先前也曾到過東京巨蛋和美國球場，覺得差異不大，場地滿舒服。但也有球隊點出，投手丘落差問題，可能容易造成踩空。遠雄表示，場地測試很順暢，會將球員回饋記錄下來，有問題在最短時間改善。

昨上午由台北興富發與新北禾聯交手，下午場則由合作金庫對上全越運動，包括草皮狀況、球場燈光、比賽視野等都是觀察重點，新北隊也透過球隊官方IG分享影片，讓球迷一窺大巨蛋內部，選手隨廣播介紹一一出場列隊，比照正式比賽模式，對許多選手來說都是人生第一次在室內比賽。

吳昇峰表示，先前也曾到過東京巨蛋和美國球場，覺得差異不大，場地滿舒服，至於外界認為白色座椅會吃球，吳表示，有跟隊友討論，目前沒有造成太大影響。

新北總教練周宗志賽後指出，大巨蛋的整體使用感覺還不錯，但需要注意的是投手丘後面的高度落差有點大，可能造成投手轉身牽制時踩空，需要再改善。此外，大巨蛋內野草皮的彈跳還算正常，打出去的球會有減速的狀況，但應該是因球場較新。

周宗志也建議，若有在日職、美職巨蛋打過球的選手來測試，可能可以注意到更多小細節。

遠雄說，18日登場的公開預備賽，將開放媒體與1萬3000名觀眾免費索票進場，人流動線將是重點觀察項目，將提供線上問卷，希望參與觀眾協助填寫。體育館開放區域，已依照法令投保場所公共意外責任險，另針對開放民眾入場萬人賽，也有投保活動型公共意外責任險。