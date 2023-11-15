南門市場明開幕 2樓收訊不佳

台北南門市場即將在明天正式開幕，市長蔣萬安當天將親自開幕剪綵，北市市場處昨赴議會財建委員會專案報告，議員質疑，南門市場即將風光開幕，不過市場二樓百貨鋪手機訊號不佳，形同進入「百慕達三角洲」，市場處長陳庭輝回應，已經先請5大電信公司改善，會先有臨時性處置，後續要求收訊品質提高。

南門市場是台北市歷史悠久的公有傳統市場，40年來販售的餐點更是市民記憶，因舊大樓不符耐震設計規定及混凝土氯離子含量偏高改建，歷時4年完成，攤商在10月7日進駐新大樓試營運，南門市場自治會選定將在11月16日正式開幕。

議員洪婉臻說，南門市場確定明天正式開幕，市長蔣萬安親自剪綵，不過她接獲攤商陳情，到昨天得到的回覆，仍是二樓百貨鋪部分區塊手機訊號僅兩格，質疑這些攤商都有配合用行動支付，會不會民眾去消費，等同到訊號的「百慕達三角洲」，業者怎麼收費，這麼現代化的市場怎會這樣？

陳庭輝坦言，南門市場二樓部分區域的手機收訊確實不好，部分區塊訊號只有兩格，不過當初設計時，已經有先將5大電信公司要的管線預留，現在二樓收訊差，已經請電信公司做臨時性處置，後續管線也會新增增加，要求訊號提高。

市場處表示，南門市場同時為開幕慶特別製作紀念保冷袋，每份50元，內有價值200元抵用券，限量200份限時開賣。至於南門市場試營運出現缺失例如指示牌不夠、停車繳費機台不足等，都已陸續改善。