台北魚市改建擬增3層樓 議員憂成蚊子館

台北市第一果菜市場及萬大魚類批發市場預計2029年2月竣工，北市市場處編列29億元，爭取擴建6至8樓，台北漁產公司規畫文創、生態教室、觀賞魚區和特色餐廳等。議員質疑，若北漁估算年營收2千萬，等同145年才能回本？北漁表示，目前估算1年營收約近5千萬，若以建築耐用年限至少60年，將回收30億以上租金，未來還有北農停車場收益。

台北市場處、北漁和北農昨天赴議會財建委員會專案報告，受到缺工缺料影響，北市第一果菜及魚類批發市場原本規畫工程總經費從140億元將增至189.93億元，其中有29億元是用於擴增6至8樓，6樓北漁做文創商圈提供海洋文創設計販售，生態教室有觀賞水族等漁業推廣，台北農產公司也規畫停車場和農特產展示中心。

7樓規畫精緻漁業、觀賞魚區，研議以觀賞魚博覽會形式，調整為常態性展示及展售中心，形成大台北觀賞水族產業聚落。8樓作為特色餐廳，潛在品牌包括三井、響賓集團、漢來、金色三麥等，主要以特色餐飲、美食宴會及魚食推廣為主。

議員秦慧珠質疑，北漁3個樓層1年賺2千萬元，但6樓到8樓興建要29億元，是否要145年才能回收？尤其很多漁港都說要轉型觀光漁港，但最後招不到商，變成蚊子館？

議員汪志冰說，規畫觀賞魚展售是北漁新的嘗試創意，但不要最後變成「理想很豐厚，實現起來很骨感」。議員顏若芳也問，觀賞魚區是要現撈？還是觀賞？是作水族館或魚類教學？不知道定位為何，也擔憂變蚊子館。

北漁董事長鄭世維表示，若不含繳給市府的租金，保守估計一年整體年營收近5千萬，還要算物價調漲指數等，未來營收絕不止於5千萬。

鄭世維說，北漁要以批發零售、共同運銷為主，鞏固本業之餘，也要創造觀光的附加產業及業外收入，也推動「食魚文化」，尤其未來萬大線2027年將通車，新建的6至8樓是永續經營的契機，經營模式類似台灣上引水產、日本「築地市場」等概念，盼帶動國際觀光。

財建委員會召集人郭昭巖要求北漁，若要做觀光市場，也應該與觀傳局跨局處討論，並再提出報告。

北漁表示，在2019年已跟漁業署及業者代表開過說明會，也委託海洋大學評估，上月也有參加觀賞魚博覽會，會再與議員說明報告，本業絕對不會放，但也要創造觀光的附加產業及業外收入。