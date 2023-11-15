教保員進修 新北加碼補助

新北約有9萬名幼生，有特教需求者達4129人，全國居冠。為鼓勵私立教保服務人員進修，新北教育局提高收托特殊幼兒獎勵金制度，從每學期補助每人2千至3千元，下半年擴大加碼補助3千至5千元。市議員邱婷蔚說，對政策樂觀其成，建議開放教師助理員時數及資格，減輕一般幼教師負擔。

教育局說，歷年皆補助取得初階及進階課程證明教保員每學期2千及3千元，今年上半年已補助初階資格130人次、進階資格356人次，補助金額132萬8000元，下半年將擴大加碼補助，估經費需220萬。教育部也補助園方若教保員在職進修特教專業、進用專任合格學前特教教師可獲補助1萬元。

李姓家長說，兒子發展遲緩，曾讓孩子就讀私幼，老師表明不會照顧特殊生，認為特生不該來幼園，後續經由學前特殊教育入學安置，才轉學到公幼；新北某私立幼兒園透露，私幼學費較高，家長要求也多，一般生家長通常不希望班上有特殊生，多數特生到中班便轉學。

邱婷蔚指出，有特教需求的幼生增加，除公幼有特教班外，私幼皆為融合教育，幼教師通常1打12或15名幼生。雖然可聘請大學畢業的教師助理員，時薪以最低183元計算，一天上限4小時、每周20小時，誘因不足，教師助理員難找。