聽新聞
test
0:00 / 0:00

教保員進修 新北加碼補助

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

新北約有9萬名幼生，有特教需求者達4129人，全國居冠。為鼓勵私立教保服務人員進修，新北教育局提高收托特殊幼兒獎勵金制度，從每學期補助每人2千至3千元，下半年擴大加碼補助3千至5千元。市議員邱婷蔚說，對政策樂觀其成，建議開放教師助理員時數及資格，減輕一般幼教師負擔。

教育局說，歷年皆補助取得初階及進階課程證明教保員每學期2千及3千元，今年上半年已補助初階資格130人次、進階資格356人次，補助金額132萬8000元，下半年將擴大加碼補助，估經費需220萬。教育部也補助園方若教保員在職進修特教專業、進用專任合格學前特教教師可獲補助1萬元。

李姓家長說，兒子發展遲緩，曾讓孩子就讀私幼，老師表明不會照顧特殊生，認為特生不該來幼園，後續經由學前特殊教育入學安置，才轉學到公幼；新北某私立幼兒園透露，私幼學費較高，家長要求也多，一般生家長通常不希望班上有特殊生，多數特生到中班便轉學。

邱婷蔚指出，有特教需求的幼生增加，除公幼有特教班外，私幼皆為融合教育，幼教師通常1打12或15名幼生。雖然可聘請大學畢業的教師助理員，時薪以最低183元計算，一天上限4小時、每周20小時，誘因不足，教師助理員難找。

教師 新北 幼教

延伸閱讀

新北萬里幼兒園大肌肉運動課程 學童學習認知與規則

影／不倒騎士環台終站抵新北 癌友現場剪秀髮捐給病友

特教幼生4千餘人全台居冠 新北加碼補助幼師進修

棒球／「開箱」大巨蛋第一隊 新北教頭點出1問題待改善

相關新聞

閉門測試 大巨蛋場地舒服 投手丘需改善

台北大巨蛋昨舉行閉門測試賽，上下午各打一場比賽，合庫投手吳昇峰表示，先前也曾到過東京巨蛋和美國球場，覺得差異不大，場地滿...

萬大線二期土城地下段 1廠商投標

歷經4次流標，拆標後又再流標4次的捷運萬大線二期土城地下段CQ880A區段標，昨第9度開標，有1合格廠商投標。新北市捷運...

新店惠國市場都更案 建商明年第1季送件

新北去年5月通過新店惠國市場都更案，至今無明確動靜，年初曾發生火警，引發關注。都更處表示，就等實施者送計畫；合環建設表示...

教保員進修 新北加碼補助

新北約有9萬名幼生，有特教需求者達4129人，全國居冠。為鼓勵私立教保服務人員進修，新北教育局提高收托特殊幼兒獎勵金制度...

台北魚市改建擬增3層樓 議員憂成蚊子館

台北市第一果菜市場及萬大魚類批發市場預計2029年2月竣工，北市市場處編列29億元，爭取擴建6至8樓，台北漁產公司規畫文...

南門市場明開幕 2樓收訊不佳

台北南門市場即將在明天正式開幕，市長蔣萬安當天將親自開幕剪綵，北市市場處昨赴議會財建委員會專案報告，議員質疑，南門市場即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。