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新店惠國市場都更案 建商明年第1季送件

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北報導

新北去年5月通過新店惠國市場都更案，至今無明確動靜，年初曾發生火警，引發關注。都更處表示，就等實施者送計畫；合環建設表示，整合戶數已破8成，預計明年第一季送件，會持續與未同意戶溝通。

惠國市場建物已近半世紀，1樓是傳統店舖，2、3樓有202戶住家，環境髒亂、管線老舊、缺乏電梯，且耐震差，引發公安、治安及衛生疑慮，與一路之隔的新大樓成強烈對比。記者直擊樓內環境昏暗，走道堆滿雜物，走道上新設不少滅火器。

2、3樓住戶普遍是高齡長者，有人將冰箱、瓦斯爐放走道，生活克難。75歲吳姓婦人和女兒、孫子同住3樓，她說住到現在近50年，期待早日都更。75歲李姓婦人在當地租屋10多年，她說，該處機能好，租金才6000元，若都更就要重新找房。

2、3樓住戶大多期待都更，1樓住戶泰半未簽同意書。市場內雜糧行業者84歲翁說，開店40多年，一家人至少有店面營生，都更後換不回店面，擔心衝擊生計，是遲遲沒簽同意書考量。

都更處表示，已有獎勵容積提高誘因，實施者還在整合中，當地屬私人產權，市府只能給予鼓勵，就待實施者將都更事業計畫書送來，就能啟動都更。

合環建設說明，同意戶超過8成門檻，預計明年第一季送出；1樓店面有過半戶數同意，有些不同意戶持有樓上屋，同意戶還會增加。

都更 冰箱 門檻

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