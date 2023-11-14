大巨蛋開打李四川貼2影片對照 曝球員第一句話：太美了

台北大巨蛋周六就要開放1.3萬觀眾測試賽，今天則是閉門賽測試。台北市副市長李四川今天參與閉門測試後在臉書表示，大巨蛋開打了，球員進入的第一句話是「太美了」。以後不會因下雨而停賽，球迷也不必穿雨衣看球了。

李四川也在臉書貼文底下，貼出今天他在大巨蛋閉門賽拍的影片，以及1991年行政院前院長郝伯村觀賞職棒二年總冠軍戰，滿場球迷高喊我們要巨蛋的影片對照，底下湧入大批網友留言，有網友說「台北市有您真好」，「太棒了，棒球場的天空」，還有網友說「完成比完美更重要，川伯副市長說得真好！」

李四川更在臉書貼出今天閉門測試的一顆棒球，上頭簽有大巨蛋及今天的日期，李四川表示，1991年11月10日，中職總冠軍最後一戰滂沱大雨，球迷高喊「我們要巨蛋」；歷經32年，2023年11月10日，大巨蛋首場測試賽「Home Run 臺北大巨蛋」開放索票，也太巧合了。

李說，今天雖然沒有觀眾，但參與的裁判、教練、球員都會提供應改進的意見給施工團隊來改善。讓我們18日迎接1萬3千名愛好棒球的朋友。