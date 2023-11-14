新店惠國市場危樓成公安隱憂 都更明年第一季送件

新北去年5月通過新店惠國市場都更改建，不過至今仍未有動靜，今年初還曾發生火警，引發在地居民關注。新北都更處表示，目前就等實施者送計畫；合環建設表示，整合已達8成以上，預計明年第一季就送件，會持續努力與未同意戶溝通。

惠國市場建物已近半世紀，1樓是傳統店舖，2、3樓有202戶住家，環境髒亂、管線老舊、缺乏電梯，且耐震差，引發公安、治安及環境衛生疑慮，與一路之隔的新大樓成強烈對比。記者前往，樓內環境昏暗，走道堆滿雜物，可能是今年初曾發生火災意外，走道上新設不少滅火器。

記者直擊，2、3樓住戶普遍是高齡長者，空間狹小，仍有人將冰箱、瓦斯爐放到走道，生活克難。75歲吳姓婦人和女兒、孫子同住在3樓，她說自己住近50年，期待早日都更；有名同為75歲的李姓婦人在當地租屋10多年，她表示，儘管環境陳舊，但機能好，租金又才6000元，若都更就要重新找房。

住戶透露，2、3樓住戶大多期待都更，1樓住戶泰半尚未簽同意書。市場內雜糧行老闆84歲老翁說，在當地開店40多年，一家人至少有個店面營生，都更後換不回店面，擔心衝擊生計，是他遲遲沒簽同意書的考量。

經營洗衣店的洪先生是惠國市場管委會主委，他說明，在當地仍營業店面約21戶，建商給的說法是，店面住戶提供土地可不必再出資，能換回未來新大樓5樓以上空間，但許多店面主人有些遲疑，也有部分2、3樓住戶還沒簽同意。

都更處表示，已經獎勵容積提高誘因，目前實施者還在整合中，也還沒跟市府請求協助，且由於私人產權，市府不太可能逼迫，已經盡力鼓勵，現在就待實施者將都更事業計畫書送來，就能啟動都更。

合環建設說明，目前同意戶已經超過門檻達八成，依規定就可送件，預計明年第一季就送；現在一樓店面已經有過半同意戶，有些不同意戶也持有樓上房屋，所以同意戶數都會有連動。

合環建設表示，剩下戶數會再努力協調，若還是無法，將走程序進入公聽會及審議等，一定會釋出最大善意，也不希望走到市府代拆這一步。有關後續安置，公司於拆屋前一定提早通知，也都有搬遷及租屋補貼。

立委羅明才認為，該建物逃生通道被違建蓋滿，逃生成為問題，不少周邊住戶也都反映希望能改建，所以還是希望能安全第一，環境也能更優良，對於改建樂觀其成，這樣對地方發展來說也是好事。