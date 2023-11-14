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新北八里區清潔隊員私用公務車 環保局將懲處

中央社／ 新北14日電

新北市環保局今天表示，八里區一名清潔隊員涉私用公務車遭人向媒體投訴，經查，這名清潔隊員當天送公文到板橋後載送親友返回八里，已違反相關規定，將懲處。

環保局表示，有媒體依民眾投訴報導八里清潔隊有某隊員把公務車當私家車代步，環保局立即進行調查了解，確認民眾檢舉日期的當天，這名員工確實開公務車前往板橋向環保局遞送公文。

環保局表示，這名員工返程回隊途中，因載送親友返回八里，已違反清潔隊員工作規則。

環保局表示，依規定，公務車主要用於稽查、督勤、會勘及公文傳遞等用途，使用人登記使用後，返程時應填報出勤地點里程備查，屬八里區清潔隊公務上共同使用，非專供個別人員使用。

環保局表示，目前將依相關規定對違規隊員進行懲處。至於是否如民眾檢舉內容屬長期違規使用，後續將持續追查，倘若確認屬實，將加重處分。

八里

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