北市魚市場新大樓案 議員指應估收益避淪蚊子館

北市萬大路魚類批發市場正改建大樓，議員質疑大樓樓層規劃案能否替市府帶來收益，若難招商恐變蚊子館。漁產公司指出，因評估須轉型，將以副業輔助本業發展，細節將向議會提報告。

台北市議會財政建設委員會今天召開傳統市場改建等專案報告，依台北市市場處報告，北市第一果菜及魚類批發市場原工程總經費從新台幣140億元增至189.93億元，預計民國118年2月竣工，其中位於萬大路的北市魚類批發市場正在改建，將規劃興建地下1層、地上8層大樓。

依報告內容，北市魚類批發場新大樓規劃在6樓設置文創親子體驗館等、7樓為觀賞魚區及販售區、8樓為特色餐廳及中央廚房，預計8樓將找知名大型餐飲集團進駐，須增列經費約29億餘元。

國民黨議員汪志冰質詢，台北漁產運銷公司規劃在6至8樓設例如觀賞魚等區域，若議會同意此預算，市府是否有評估相關效益。

國民黨議員秦慧珠認為，漁產公司規劃設施是副業，建議改名為魚類及觀光批發市場，才能吸引人潮。

她表示，漁產公司應提出新大樓的預期收益及如何招商等策略，否則未來若遇到難招商恐變蚊子館，且以目前預估收益來看，恐要破百年才能回收經費。

民進黨議員顏若芳質詢，從市場處報告無法了解漁產公司規劃內容，應清楚說明細節，若相關設施包含文創等內容，是否考量改為觀光市場。

民進黨議員林亮君指出，漁產公司在新大樓規劃相關副業，但與本業無關也與公司存在任務不同，且未說明新大樓規劃細節。

民進黨議員張文潔表示，市府應說明新大樓規劃是否可帶來收益，未來若難招商恐變蚊子館。

漁產公司代表答詢，因應漁業枯竭等，批發市場須轉型，才規劃新大樓樓層內有推廣海洋文化教育等相關設施，盼透過副業輔助本業發展。

台北市市場處長陳庭輝答詢，針對萬大漁類批發市場改建規劃，會要求漁產公司提出細項內容向議會報告。

漁產公司董事長鄭世維會後接受媒體聯訪表示，新大樓6到8樓設施估1年約有5000萬餘元租金收入，可增加漁產公司約2000多萬元營收，其餘會繳給市府。

他說，不會放掉本業，仍以批發零售為主，並與中南部養殖漁業等配合，為讓公司永續經營須創造業外收入，捷運萬大線未來開通，預期可帶來消費人潮，透過6至8樓設施能間接提升本業收入，將提報告向議會詳細說明。