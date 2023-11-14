北市磨石子滑梯尾端過短藏危機 明年2月底前全數改善

北市公園林立，成為親子遊憩、放電好去處，但難免會發生受傷意外，暗藏危機。市府統計，2020到2023年10月，因溜滑梯受傷案件有181件、共融式遊具受傷24件，有議員指出，部分磨石子溜滑梯尾端高低落差大造成孩童受傷，還有單一公園被投訴31次。公園處說，磨石子溜滑梯以延長滑出段的方式改善，預計明年2月底前會完成。

議員闕枚莎今在北市議會工務部門質詢時談到公園安全性問題。她調閱資料，北市設有組合遊具的公園遊戲場共346處，磨石溜滑梯有84座，比例約2成4；近4年因公園設施安全而受傷陳請案件中，因溜滑梯受傷達181件、共融式遊具24件。

闕枚莎實地勘查後發現，明美公園、天母公園的磨石子溜滑梯共同點，就是滑梯尾端高低落差大，造成多位市民受傷。光是明美公園就被申訴31次，其中12件就與溜滑梯有關，還曾讓孩童摔斷骨、阿公胸椎第12節壓迫性骨折，在社群平台也有多人發文討論明美公園安全性。

闕枚莎表示，公園處設計遊具暗藏危機，務必把兒童安全列為第一優先考慮因素，要求公園處1個月內全面檢視溜滑梯和各項遊具危險指數，以及各項遊具設備是否有高低落差問題，易造成撞傷及碰撞的危險性，提出改善方案和計劃。

此外，她也期盼公園處能檢視遊具在高溫天氣下的耐熱程度，以確保其材料和結構在不同氣候條件下都能保持穩固和安全，同時設置警語，讓孩童及家長留意遊具風險性。遊具也要定期檢驗和維護，並設計創意且有故事的共融式遊具，以滿足不同年齡段孩童的需求遊樂場所。

北市公園處長藍舒凢回應，磨石子溜滑梯以延長滑出段的方式改善，另滑道前端請改為彈性地墊材質，預計2024年2月底前完成。

有關其他建議，藍舒凢表示，遊戲材質高溫狀況，之前經過盤點，有些場域有樹木遮蔭，但沒有遮陰的場所，這幾年已經逐步加裝遮陽設施，12座遊戲場都完成了，未來新設計遊具時，一定會考量高溫因素，以及會特別注意議員提醒的重點。