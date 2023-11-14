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招標第9次 萬大線二期土城地下段有合格廠商投標了

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北樹林線LG09站模擬圖。圖／新北市捷運局提供
新北樹林線LG09站模擬圖。圖／新北市捷運局提供

歷經4次流標，拆標後又流標4次的捷運萬大中和樹林線土城地下段CQ880A區段標，先前預算調整後首次招標，因未達3家廠商投標流標，今天第9度開標，確定有1家合格廠商投標已符合規定，新北市捷運局表示，該區段標總經費約116億元，後續將展開評選作業，若評選合格可望於年底前順利決標，明年開工，拚2031年完工

捷運萬大中和樹林線二期命運多舛，原先拆分為2個土建區段標CQ890樹林段與CQ880土城段，其中樹林段歷經6次招標終於在去年標出，並已在去年10月14日開工；土城段含地下段、高架段施工困難，歷經4次流標後，拆分為地下段的CQ880A區段標及高架段的CQ880B區段標。

這次招標工程為地下段，工程範圍自萬大線第一期LG08站西側延伸至土城區金城路出土段止，共設2座地下車站LG09及LG10，路線長度約為2.84公里，該路段拆標後歷經3次無廠商投標流標，預算調整後，今年10月24日再度開標，僅1家廠商投標不符採購法須3家以上廠商規定流標，這次只要有1家合格廠商投標就可以進入後續評選階段，今天上午10時開標確定有1家廠商投標。

新北市捷運局表示，因受新冠疫情造成勞工短缺、工資與材料價格飆漲等大環境因素影響廠商投標意願，經檢討預算及招標策略後，新北樹林線土城段地下要徑工程於今日開標，已有合格廠商投標，後續將依規定辦理評選作業，若評選合格可望年底決標，明年初開工，朝向預定2031年完工目標邁進。

國民黨新北市議員江怡臻表示，土城段大家真的等很久，希望能夠加速動工速度，不過金城路沿線近年就有壅塞問題，沿線還有金城交流道已經動工，加上萬大中和樹林線土城段工程，可能讓金城路陷入交通黑暗期，目前交通局針對金城路有調整車格等交通維持措施，應該要多與地方溝通。

民進黨新北市議員廖宜琨則說，金城路沿線近年因土城暫緩開發區一棟棟蓋起來，人潮與車潮都非常擁擠，加上沿線還有土城司法園區，連城路的工程也還沒完工，加上土城醫院人潮、車潮非常多，相關替代道路都要做好準備。

廖宜琨也說，近年公共工程利潤低難以標出，但相關施工品質應該緊盯，尤其該段為地下段，要確保周遭住戶不受施工影響。

捷運 議員

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