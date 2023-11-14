百慕達三角洲？南門市場2樓收訊僅2格 議員轟：怎電子支付

台北市南門市場周四正式開幕，市長蔣萬安當天將親自開幕剪綵，北市府市場處今天赴議會財建委員會專案報告，民進黨台北市議員洪婉臻質疑，南門市場即將風光開幕，但市場2樓百貨舖手機訊號格數竟僅2格，會不會只要民眾一多，根本無法行動支付，形同進入「百慕達三角洲」？市場處表示，已請電信公司加強訊號提供。

洪婉臻表示，南門市場確定11月16日開幕，蔣萬安將親自剪綵，但她接獲攤商陳情，到昨天得到的回覆，仍是2樓百貨舖部分區塊手機訊號僅2格，這些攤商都有配合用行動支付，會不會民眾去消費，等同到訊號的「百慕達三角洲」，業者怎麼收費？怎麼一個這麼現代化的市場會這樣，根本不能看。

北市府市場處長陳庭輝說，確實目前南門市場2樓部分區域的手機收訊確實不好，部分區塊訊號只有2格，當初設計時，已經有先將五大電信公司要的管線預留，現在2樓收訊差，已請電信公司改善。

由於後天南門市場將正式開幕，陳庭輝表示，目前初步討論，現階段已經請電信公司做臨時性處置，後續管線也會新增增加，要求訊號提高。