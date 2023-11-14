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用卡通人物導入SDGs概念 青年僅用5分鐘教會國小生何謂性平

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
大安區龍安國小特別和台大電機系教授葉丙成合作，舉辦「簡報話出SDGs」選手選定題目後，要在5分鐘內用淺顯易懂方式將內容傳遞給小朋友。記者洪子凱／攝影
大安區龍安國小特別和台大電機系教授葉丙成合作，舉辦「簡報話出SDGs」選手選定題目後，要在5分鐘內用淺顯易懂方式將內容傳遞給小朋友。記者洪子凱／攝影

聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals,SDGs）是台北市大安區龍安國小校定課程一環，校方特別和台大電機系教授葉丙成合作，舉辦「簡報話出SDGs」大學生必選題目，在5分鐘內用淺顯易懂方式將內容傳遞給小朋友，再由小朋友投票選出最喜歡題材，而高年級小朋友也有一堂簡報課透過觀摩瞭解如何製作簡報、報告，校方表示，今年是第二屆希望透過這項活動雙方互相學習。

龍安國小校長鄭福來表示，SDGs是校定課程一環，希望將全球性議題融入課程，去年剛到校接任時，剛好與葉丙成有一門簡報課，雙方合作，由大學生以SDGs為主題，製作淺顯易懂的簡報內容，帶領小學生參與。

參與決賽選手就讀師大課程與教學研究所二年級的林亮言講述內容是性別平等教育，透過知名動漫「哆拉A夢」角色大雄愛哭為切入，用卡通內容帶入性別歧視探討，將性別平等知識從書本轉化成實際例子，從初賽到決賽也必須根據小朋友反應，會不會過於深奧，不斷調整，今天決賽也收到很好效果，小朋友反應熱絡，自己想傳遞概念成功與小朋友對頻。

台大職能治療系大三選手鄭惠珊分享，遇到很多特殊學生，當然在求學經歷或多或少都會遇到特殊個案，例如過動症、自閉症等同學，但對於這年紀孩子還無法理解，甚至會有排擠、霸凌狀況發生，她在製作簡報時也會以卡通人物特色舉例，例如皮卡丘全身都是電敏感，以這樣方式教育孩子善待每一個人。

鄭福來表示，這群學生都是社會上佼佼者，腦海中的點子也相當豐富，但如果用淺顯易動的方式，將心中理念傳達出去，改變社會，就是他們考驗，龍門學生就是很好的傳播點；家長會長林郁翔也說，學校高年級的孩子會有一堂簡報課，小組要完成一份簡報上台報告，與其說是一場比賽不如說是一場觀摩表演，讓他們看到一份簡報和報告呈現。

性別歧視 卡通 台大

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