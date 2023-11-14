新北市圖永和分館吹韓風 11/25借10本書就送NENE炸雞

近年韓風興起，新北市立圖書館永和分館11月25日將串聯永和中興街韓國商圈發展協會，推出快閃閱讀趴，只要借10本書，便可免費品嚐限量韓式炸雞。另永和分館還舉辦「雞啤最對胃」與「變身韓系歐膩」閱讀講座、主題書展及遊戲體驗，讓大家感受不一樣的「韓式生活」。

新北市立圖書館館長王錦華說，近年看韓劇、吃韓式料理、韓系妝髮及文化融入國人生活中。永和中興街為全台韓味最濃的韓國街，擁有獨特的韓國特色文化，永和分館串聯中興街韓國商圈發展協會，結合韓國文化、美食、妝髮熱門元素，11月25日推出「韓味嚐鮮」快閃閱讀趴，現場穿插韓國傳統遊戲，帶大家認識不同文化的樣貌。

25日永和分館「韓味嚐鮮」快閃閱讀趴活動，除有NENE CHICKEN「行動炸雞餐車」，當日只要借閱10本書，便可獲得兌換券，免費品嚐限量200份韓式炸雞；另外還有韓服與韓國傳統遊戲的體驗活動，只要借書便能體驗換穿韓服，並體驗韓劇中糖餅、抓石子、打畫片、花牌、投壺、擲柶等傳統遊戲。

另外，11月18日「變身韓系歐膩」、25日「雞啤最對胃」閱讀講座，將教大家打造韓流明星的妝容，變身時尚打扮的韓妞；認識韓國經典美食組合韓式炸雞的做法，與韓國喝酒文化及調配比例；主題書展「韓味嚐鮮」則將展出韓國文化、韓國烹飪飲食、韓國旅遊、韓國彩妝等主題書籍，帶大家以全新的視角認識韓國。