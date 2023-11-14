快訊

時間敲定了！藍白明早二次協商「名單曝光」 馬英九將出席當見證人

恐怖車禍！日本千葉母女過馬路遭車撞1死1傷 台籍女駕駛遭逮

登記參選總統倒數 藍白合還在吵全民調...破局後3套劇本 這組合才能對戰「賴蕭配」

新北市圖永和分館吹韓風 11/25借10本書就送NENE炸雞

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立圖書館永和分館11月25日將串聯永和中興街韓國商圈發展協會，推出快閃閱讀趴，只要借10本書，便可免費品嚐限量韓式炸雞。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館永和分館11月25日將串聯永和中興街韓國商圈發展協會，推出快閃閱讀趴，只要借10本書，便可免費品嚐限量韓式炸雞。圖／新北市立圖書館提供

近年韓風興起，新北市立圖書館永和分館11月25日將串聯永和中興街韓國商圈發展協會，推出快閃閱讀趴，只要借10本書，便可免費品嚐限量韓式炸雞。另永和分館還舉辦「雞啤最對胃」與「變身韓系歐膩」閱讀講座、主題書展及遊戲體驗，讓大家感受不一樣的「韓式生活」。

新北市立圖書館館長王錦華說，近年看韓劇、吃韓式料理、韓系妝髮及文化融入國人生活中。永和中興街為全台韓味最濃的韓國街，擁有獨特的韓國特色文化，永和分館串聯中興街韓國商圈發展協會，結合韓國文化、美食、妝髮熱門元素，11月25日推出「韓味嚐鮮」快閃閱讀趴，現場穿插韓國傳統遊戲，帶大家認識不同文化的樣貌。

25日永和分館「韓味嚐鮮」快閃閱讀趴活動，除有NENE CHICKEN「行動炸雞餐車」，當日只要借閱10本書，便可獲得兌換券，免費品嚐限量200份韓式炸雞；另外還有韓服與韓國傳統遊戲的體驗活動，只要借書便能體驗換穿韓服，並體驗韓劇中糖餅、抓石子、打畫片、花牌、投壺、擲柶等傳統遊戲。

另外，11月18日「變身韓系歐膩」、25日「雞啤最對胃」閱讀講座，將教大家打造韓流明星的妝容，變身時尚打扮的韓妞；認識韓國經典美食組合韓式炸雞的做法，與韓國喝酒文化及調配比例；主題書展「韓味嚐鮮」則將展出韓國文化、韓國烹飪飲食、韓國旅遊、韓國彩妝等主題書籍，帶大家以全新的視角認識韓國。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

NENE CHICKEN炸雞。示意圖，本報資料照
NENE CHICKEN炸雞。示意圖，本報資料照

永和

延伸閱讀

革命性枕頭解決失眠難題！韓國空氣枕征服所有睡姿

李歡喜、李東烈助陣 韓音樂劇「Volume Up」首度來台

布局南韓觀光客市場 交通部觀光署成立駐釜山辦事處

沉沒的艦，不沉默的傷痛與記憶 從韓國天安艦沉船看倖存者與心理創傷

相關新聞

4萬席大巨蛋僅測試1.3萬人 惹議

台北大巨蛋11月18日將開放1.3萬觀眾入場壓力測試，議員質疑大巨蛋滿載4萬人，但測試賽卻僅1萬多人，無法得到精準參數，...

沒拿錢最大尾？ 柯文哲嗆蔣萬安不敢公開晨會北市回應了

民眾黨總統參選人柯文哲昨天到南投配天宮廣場戶外開講，提到他當台北市長時，早上晨會紀錄全公開，並嗆台北市長蔣萬安不敢公開，...

用卡通人物導入SDGs概念 青年僅用5分鐘教會國小生何謂性平

聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals,SDGs）是台北市大安區龍安國小校定課程...

新北市圖永和分館吹韓風 11/25借10本書就送NENE炸雞

近年韓風興起，新北市立圖書館永和分館11月25日將串聯永和中興街韓國商圈發展協會，推出快閃閱讀趴，只要借10本書，便可免...

新北疏左堤防施工 二重疏洪道一號越堤道18日起需改道

位於新北三蘆五股一帶的二重疏洪道是往來市區要道，不過近期因為「疏左堤防」工程，18日起將封閉北側車道，改道措施將實施至明...

基泰損鄰報告出爐 住戶炸鍋

基泰大直塌陷案，北市府先前啟動173戶受損戶透地雷達及損鄰鑑定，報告昨天出爐，不過住戶不滿炸鍋，質疑鑑定報告指「大直街損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。