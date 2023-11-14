快訊

張秉鈞涉貪助理費喪失參選立委資格 被押近5個月今交保

「近40顆星」國軍退將被扯入共諜案 3被告未羈押理由曝光

南門市場11月16日開幕 北市：試營運缺失已改善

中央社／ 台北14日電
南門市場日前試營運，攤商以全新風貌迎客。聯合報資料照片
南門市場日前試營運，攤商以全新風貌迎客。聯合報資料照片

台北市市場處今天表示，南門市場16日將正式開幕，當天將有限量200份保冷福袋限時開賣，試營運出現指示牌不足等缺失已陸續改善。

南門市場是台北市歷史悠久的公有傳統市場，自1981年遷入羅斯福路1段與南海路附近大樓，販售餐點更是市民40年美味記憶，因舊大樓不符耐震設計規定及混凝土氯離子含量偏高，台北市政府規劃改建，攤商自2019年10月遷至杭州南路2段附近中繼市場，營業至今年9月29日止，並在10月7日進駐新大樓開始試營運。

台北市政府市場處今天發布新聞資料指出，南門市場歷經4年改建，自10月7日起試營運，每天吸引許多民眾朝聖；南門市場自治會選定將在11月16日正式開幕。

市場處表示，台北市長蔣萬安在開幕當天將蒞臨剪綵，南門市場同時為開幕慶特別製作紀念保冷袋，每份新台幣50元，內有價值200元抵用券，限量200份限時開賣。

另外，還將販售「南門再相券」9折購物券，並有行動支付回饋金及好禮贈送等，部分攤商響應市場開幕慶推出折扣200元抵用券。

至於南門市場試營運出現缺失例如指示牌不夠、停車繳費機台不足等，台北市市場處長陳庭輝指出，都已陸續改善。

南門市場自治會長王銓國表示，對於各界建議改善缺失，都已準備妥善，歡迎民眾及遊客持續光臨南門市場。

市場處指出，南門市場16日開幕活動將在正門口（2號門）進行剪綵儀式，民眾可改由1號門及3號門進出，市場外側人行道將搭建主舞台，屆時將縮減人行道路供民眾通過，呼籲民眾勿逗留北捷中正紀念堂2號出入口處，造成不便盼見諒。

人行道

延伸閱讀

大巨蛋測試賽3入口分流 北市呼籲搭捷運不開車

北市南港百年歷史余氏古厝火警 疑屋主烹煮釀災

北市中山區住家火警 1人燒燙傷送醫、疏散11人

北市女離家失蹤陳屍新店溪 新北警比對DNA帶她回家

相關新聞

百慕達三角洲？南門市場2樓收訊僅2格 議員轟：怎電子支付

台北市南門市場周四正式開幕，市長蔣萬安當天將親自開幕剪綵，北市府市場處今天赴議會財建委員會專案報告，民進黨台北市議員洪婉...

4萬席大巨蛋僅測試1.3萬人 惹議

台北大巨蛋11月18日將開放1.3萬觀眾入場壓力測試，議員質疑大巨蛋滿載4萬人，但測試賽卻僅1萬多人，無法得到精準參數，...

南門市場11月16日開幕 北市：試營運缺失已改善

台北市市場處今天表示，南門市場16日將正式開幕，當天將有限量200份保冷福袋限時開賣，試營運出現指示牌不足等缺失已陸續改...

北市磨石子滑梯尾端過短藏危機 明年2月底前全數改善

北市公園林立，成為親子遊憩、放電好去處，但難免會發生受傷意外，暗藏危機。市府統計，2020到2023年10月，因溜滑梯受...

魚市擴編景觀魚區挨轟四不像 北漁：顧本業也創觀光效益

台北市萬大第一果菜魚類批發市場目前改建進度29.03%，台北漁產公司編列29億元，爭取擴建六至八樓規畫文創、生態教室、伴...

招標第9次 萬大線二期土城地下段有合格廠商投標了

歷經4次流標，拆標後又流標4次的捷運萬大中和樹林線土城地下段CQ880A區段標，先前預算調整後首次招標，因未達3家廠商投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。