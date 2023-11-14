南門市場11月16日開幕 北市：試營運缺失已改善

台北市市場處今天表示，南門市場16日將正式開幕，當天將有限量200份保冷福袋限時開賣，試營運出現指示牌不足等缺失已陸續改善。

南門市場是台北市歷史悠久的公有傳統市場，自1981年遷入羅斯福路1段與南海路附近大樓，販售餐點更是市民40年美味記憶，因舊大樓不符耐震設計規定及混凝土氯離子含量偏高，台北市政府規劃改建，攤商自2019年10月遷至杭州南路2段附近中繼市場，營業至今年9月29日止，並在10月7日進駐新大樓開始試營運。

台北市政府市場處今天發布新聞資料指出，南門市場歷經4年改建，自10月7日起試營運，每天吸引許多民眾朝聖；南門市場自治會選定將在11月16日正式開幕。

市場處表示，台北市長蔣萬安在開幕當天將蒞臨剪綵，南門市場同時為開幕慶特別製作紀念保冷袋，每份新台幣50元，內有價值200元抵用券，限量200份限時開賣。

另外，還將販售「南門再相券」9折購物券，並有行動支付回饋金及好禮贈送等，部分攤商響應市場開幕慶推出折扣200元抵用券。

至於南門市場試營運出現缺失例如指示牌不夠、停車繳費機台不足等，台北市市場處長陳庭輝指出，都已陸續改善。

南門市場自治會長王銓國表示，對於各界建議改善缺失，都已準備妥善，歡迎民眾及遊客持續光臨南門市場。

市場處指出，南門市場16日開幕活動將在正門口（2號門）進行剪綵儀式，民眾可改由1號門及3號門進出，市場外側人行道將搭建主舞台，屆時將縮減人行道路供民眾通過，呼籲民眾勿逗留北捷中正紀念堂2號出入口處，造成不便盼見諒。