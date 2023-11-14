新北228僅存受難者趙水濱告別式 副市長劉和然致哀

新北市僅存的228事件受難者趙水濱於10月25日逝世，享耆壽91歲，今天舉辦告別式，副市長劉和然由民政局長林耀長陪同前往公祭，表達哀悼與敬意。劉和然表示，趙水濱老先生的經歷，代表著眾多受難者在社會動盪中的磨難和堅持，也盼把這段歷史當成共同的反思和學習的課題，用愛與包容及理性溝通走出悲情，攜手向前行。

新北市民政局指出，趙水濱1933年生，少年時期幫大哥賣麵為生，1945年日本二戰戰敗，國民政府接收台灣，1947年3月初，趙水濱在家前巷口，突然看到一群士兵衝過來，他立即返家把門關上，士兵卻毫不留情開槍，子彈穿透門板，直接打入他的左手臂。

當時趙水濱血流不止，骨頭斷裂，但害怕外出就醫，勉強忍受痛苦，直到下午情勢稍為平靜，才由大哥背去醫院治療，經過一個多月的艱苦療程，儘管存活下來，卻留下左手臂永久殘疾，無法做粗重工作，只能打零工過活，生活清苦，連婚後兒子腦膜炎也無錢醫治，導致腦部受損，是他一輩子的痛。

趙水濱長子趙建宗表示，父親在世時每每回想起過去際遇都感慨萬分，這也是他已經高齡91歲手拄拐杖，還是堅持參加新北市政府舉辦的228和平紀念儀式原因，期盼用自己的傷痕，讓大家記住這段歷史，珍惜和平，不要再讓社會受傷。