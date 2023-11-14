新北疏左堤防施工 二重疏洪道一號越堤道18日起需改道

位於新北三蘆五股一帶的二重疏洪道是往來市區要道，不過近期因為「疏左堤防」工程，18日起將封閉北側車道，改道措施將實施至明年7月17日止，現場也會有相關號誌提醒，民眾行經需配合改道小心行駛。

水利局說明，為配合「二重疏洪道左岸加高工程」，疏洪道一號越堤將自11月18日上午9時起封閉北側車道，改以南側雙線雙向通行。改道措施預計將實施至7月17日止，現場新增交通號誌桿以及速限、轉彎、改道遵行等警告標示，彎道處亦將設置紐澤西護欄並搭配警示燈及LED照明輔助標示。