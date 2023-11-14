新北疏左堤防施工 二重疏洪道一號越堤道18日起需改道
位於新北三蘆五股一帶的二重疏洪道是往來市區要道，不過近期因為「疏左堤防」工程，18日起將封閉北側車道，改道措施將實施至明年7月17日止，現場也會有相關號誌提醒，民眾行經需配合改道小心行駛。
水利局說明，為配合「二重疏洪道左岸加高工程」，疏洪道一號越堤將自11月18日上午9時起封閉北側車道，改以南側雙線雙向通行。改道措施預計將實施至7月17日止，現場新增交通號誌桿以及速限、轉彎、改道遵行等警告標示，彎道處亦將設置紐澤西護欄並搭配警示燈及LED照明輔助標示。
水利局表示，二重疏洪道左岸加高工程，是大台北都會區防洪的最後一塊拼圖，為兼顧河防安全及加速工程進行，需改建越堤道，施工封閉改道期間，將加派義交人員疏導車流，敬請用路人行經該區域時，遵循指示並依交通號誌及速限行駛，以維安全，造成不便，敬請見諒。
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