新北將招考地政測量助理

新北市地政局及所屬各地政事務所為補實測量助理缺額，預計明年初辦公開徵才，預計正取16名、備取20名，含筆試、術科及體能考試，待遇底薪3.3萬，加上加班費，平均約4萬元，年終1.5個月，考試中有搬30公斤重物項目，好體力是必要條件。近5次考試，錄取率約12%至21%。

地政局表示，徵才是依缺額而定，去年招考2次，今年沒辦招考，此次測量助理甄試預計明年1月28日在海山高中國中部舉行，報名時間為今年11月27日至12月29日，即日起可至新北市地政局及所屬各地政事務所網站下載簡章及歷屆考古題。

測量助理工作內容為協助辦理測量，底薪3萬3000元、每月工作費2000元、出差加班約5000元，平均約4萬元，年終1.5個月、年終考績甲等比照公務員1個月獎金，還有國旅卡可領，福利相當於公務員年薪共14.5個月。