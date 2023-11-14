新北敬老卡升級 議員憂小黃難叫

台北市議員日前批評台北市愛心敬老卡只與1家計程車隊合作，使用率僅1%。新北市10月決定擴大敬老卡使用範圍，明年可搭機捷、YouBike和計程車。議員憂心新北也會發生類似情況，要求市府說明。社會局說，會廣納各界聲音，與交通局討論細節。

7月1日起新北市敬老卡可搭乘台鐵後，市府10月底再度拍板，敬老卡也可搭乘機捷、YouBike和計程車。機捷預計明年元月上路，YouBike和計程車則預計下半年上路。

市議員張維倩提到，台中市敬老卡約54%用在計程車，但長輩抱怨叫不到車、車隊不夠，或計程車司機不想被收手續費，藉故刷卡機壞掉要求付現，或拒載長者，事件時有所聞，市府應多思考各個面向。新北偏鄉長者因位置較遠，若計程車司機不願跑，資源將看得到吃不到，要求多補助偏鄉，增加誘因。

新北市計程車客運服務商業同業公會理事長林茂盛說，限制愈少愈好，刷敬老卡機台造成司機麻煩，機台要提前裝設，又向司機收手續費，加入意願當然不高。既然現在幾乎人手一機，政府應思考使用第三方平台，叫車、付款一機搞定。

新北社會局長李美珍說，車隊家數會盡量增加。老人福利科長林妏燕說，將公開招標徵求車隊，廣納各方意見，盡量符合長者需求。