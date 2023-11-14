公私合作 大洋塑膠捐地 最快明年招商

新北市推出「公私有土地合作機制」，將市有土地與民間業者共同開發，首案中和大洋塑膠公益回饋的機關用地、住宅用地，將打造中和警分局、交通分隊辦公廳舍。先前大洋與冠德建設中止合作，地方憂心連帶影響此案進度，新北市財政局表示，全案已送議會審議，合建案由市府自行招商，不受他案影響，最快明年招商。

位於中和的大洋塑膠舊廠區，2012年由工業用地變更為住宅用地，依規定回饋市府一塊住宅用地、一塊機關用地，面積各約2600平方公尺，土地鄰近美式大賣場，附近還有環狀線，交通區位佳，開發潛力高。

中和警分局辦公廳舍不足，不少單位還在承租辦公場所，每年支付大筆租金，市府規畫將受贈的機關用地興建中和警分局與交通分隊辦公廳舍，財政局粗估警察辦公廳舍高達7億元，地方財政窘迫，推出公私有土地合作機制，引入民間合建開發受贈的住宅用地，開發收益由業者協助興建辦公廳舍。

財政局長陳榮貴說，目前兩塊土地已完成捐地，合建機制涉及處分市有土地，須經過議會審議，全案已在上個會期送議會審議，正在排審中。

財政局指出，中和警察辦公廳舍預計規畫地下4層、地上7層建物，提供中和警分局、交通分隊使用，粗估興建經費要7億元，若順利通過議會審查，明年就能開始招商。

市議員張嘉玲指出，警察辦公廳舍不足，與民間合建她百分百支持，但中和人口眾多，其餘市府分回的住宅，在前期就要先行規畫，市府說缺乏土地蓋社宅，「這邊不就有一塊這麼好的土地」，如果還有餘裕空間，公托、托老、里民活動中心都該考慮進去，她先前在議會質詢，市府也有允諾納入評估。市議員陳錦錠說，中和警分局辦公廳舍相當擁擠，興建辦公廳舍刻不容緩，她將督促市府加速推動。