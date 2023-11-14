基泰損鄰報告出爐 住戶炸鍋

基泰大直塌陷案，北市府先前啟動173戶受損戶透地雷達及損鄰鑑定，報告昨天出爐，不過住戶不滿炸鍋，質疑鑑定報告指「大直街損鄰結果研判可能是地質局部疏鬆，無直接證據與基泰絕對相關」，議員陳怡君拿出住戶的實際受損證據，籲市府勿為虎作倀。建管處長虞積學表示，土木技師公會的鑑定報告並沒有說損鄰與基泰無關，報告還是有指出，基泰施工對周邊住戶造成梁柱等損害。

虞積學表示，鑑定報告是指透地雷達檢查後發現，地下三米下的確有地質疏鬆狀況，報告還是有指施工對周邊造成梁柱等損害，且有列出施工前後差異。後續北市府收到完整的土木技師公會鑑定報告後，也會發文給基泰，要求基泰與住戶談損害賠償與後續協商。

住戶龔先生表示，他們已經在這邊住了30幾年，房子也都沒問題，「基泰大直連續壁沒有破裂會有這個因果關係嗎？」若真的地質疏鬆導致，應該早發生了，損鄰問題基泰絕對脫不了關係。

北市議會工務部門質詢，議員陳怡君昨質疑，大直基泰案後，周邊許多住戶家裂縫都愈來愈深、還有住戶家房間門關不起來，但受損戶的這分透地雷達及損鄰報告，讓住戶看不下去，要求市府應協助受損戶後續求償。