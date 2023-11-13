大巨蛋壓力測試不開放連通道挨轟 體育局晚間改口18日開放

台北大巨蛋11月18日將開放1.3萬觀眾入場壓力測試，不過今天早上市長蔣萬安赴議會專案報告時，議員詢問測試賽當天是否會開放18米地下連通道，當時體育局表示不會開放，並表示會評估是否亞錦賽開放地下連通道，讓議員無法接受，經過協調，體育局宣布，當天會開放地下連通道。

台北大巨蛋今天早上遭議員簡舒培、顏若芳質疑，大巨蛋是室內場地，市府這次卻不測試地下連通道，但當初通廊就是希望大巨蛋人流不要造成忠孝東路、光復南路交通堵塞，結果壓力測試不開放地下通廊測試，人潮必須回到地面上，可預期屆時交通狀況可能大塞車。

不過體育局長王泓翔當時補充，這次主要疏散出口是以捷運站4、5號出口為主，測試賽後會再評估亞錦賽是否開放地下連通道，體育局晚間表示，經相關局處及遠雄協調確認，為有效分流人潮，決定18日預備賽開放忠孝東路四段地下連通道分流。