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新北：歡樂耶誕城設7大光廊 可望成為打卡熱點

中央社／ 新北13日電

新北歡樂耶誕城即將於17日登場，新北市政府表示，今年除了於市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場規劃設置近40座耶誕氛圍裝置藝術，7座光廊讓人感受浪漫氛圍。

新北市觀光旅遊局表示，歡樂耶誕城預訂17日晚間5時30分起點燈，目前裝置藝術大致就位，其中以7座主題光廊格外吸睛，可望成為打卡熱點。

觀旅局表示，這7座浪漫光廊分別是以花花世界的元素營造耶誕浪漫氛圍的「紫藤精靈光廊」，紫色系耀眼燈串天橋設計穿插閃耀著白光的天使，傳遞耶誕祝福的「心願光廊」，充滿著魅力金黃色與橙色漸層閃爍燈光「金彩華爾滋光廊」。

以及「琉星光廊」璀璨的藍白色燈光宛如神秘夜空中的耀眼星點、「瑰麗光廊」浪漫閃耀的玫瑰金粉色燈光，還有霓虹燈光效果的桑塔熊與好友們一起現身浪漫的耶誕城、「銀河光廊」吸睛奪目的藍紫色閃爍燈光和流動的變化光影，搭配獨特的音效，形成光彩炫目的耶誕色彩，以及「繁星光廊」多樣色彩球形燈串，以弧形連接的意象，像是點點繁星閃耀。

觀旅局表示，這7座光廊以多樣亮麗燈光顏色及元素交織而成，要讓今年歡樂耶誕城更加繽紛耀眼，邀請大家與好友、家人或伴侶們相聚，一起來新北歡樂耶誕城留下最美好的耶誕回憶。

歡樂耶誕城 裝置藝術

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