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藝術家李義弘辭世 新北市府表不捨

中央社／ 新北13日電

曾獲頒「新北文化獎」水墨大師李義弘今天辭世，享壽82歲，新北市政府深表哀悼，新北市文化局表示，李義弘對於生命及藝術創作的熱愛，將成為新北市最珍貴的典範。

文化局今天發布新聞稿指出，李義弘生於1941年，基於對山林的嚮往，1993年移居新北三芝，每日映入眼簾的大海，就是他的創作題材。

文化局表示，從淡水沿岸眺望八里、自八連溪取景的聯作，到一系列石門麟山鼻石滬、金山跳石海岸的金色山水，他日常走踏、隨地取材，皆成大作。

文化局表示，李義弘對當代水墨的主題及形式獨具深意與高度，不僅打開水墨筆畫多面向的層次，亦展現出對生命及自然的深刻情懷。一生遊歷四方、作品無數，李義弘寫景亦造景，畫中景色並非特定地點，而是他在內化創作生涯中的觀察積累後，將心中之「境」轉化為紙上之「景」的呈現，碧綠潺潺的江水、紋理獨特的巨石，皆是先入其心、才入其畫的創造。

文化局

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