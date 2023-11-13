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大巨蛋測試賽3入口分流 北市呼籲搭捷運不開車

中央社／ 台北13日電

台北市體育局今天表示，18日的大巨蛋測試賽，開放3處出入口分流，上午10時至晚間7時可由忠孝東路四段地下連通道進入園區，並呼籲多搭捷運從國父紀念館4、5號出口進入。

北市體育局以新聞稿表示，18日在大巨蛋舉辦「Home Run 台北大巨蛋預備賽」，為因應人潮出入動線，開放大巨蛋3處出入口分流，以及忠孝東路四段地下連通道進入園區，時間為上午10時至晚間7時，開放場內飲食。

體育局呼籲民眾利用捷運搭至國父紀念館站4或5號出口，沿忠孝東路進入大巨蛋；如仍有汽機車停放需求，僅限量單次憑票忠孝東路及逸仙路口進入臨時停車場。

體育局指出，本次開放內野區1.3萬人觀賽，由大巨蛋3處出入口分流入座，座位區102-108由Gate2入場、109-117由Gate3入場、118-124由Gate4入場。

體育局表示，遠雄已對台北大巨蛋投保場館型公共意外責任險，棒協也正針對比賽投保活動型公共意外責任險；請觀賽索票民眾依現場工作人員指示分流進出場，以享受安全舒適的觀賽體驗。

大巨蛋 體育 紀念館

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