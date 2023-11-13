議員質疑地質鑑定指和基泰無關 北市：有列施工損鄰

台北市基泰大直案，議員陳怡君今天出示透地雷達報告，內容稱「可能是」地質局部疏鬆，無直接證據和基泰絕對相關；台北市建管處說，報告有指基泰施工損鄰，並條列前後差異。

台北市議會下午進行工務部門質詢，民進黨籍台北市議員陳怡君指出，今天取得透地雷達報告後，結果研判「可能是」地區地質局部疏鬆，無直接證據與基泰大直絕對相關，部分住戶看到報告後覺得很傷心，質疑是否官官相護。

陳怡君提到，報告內容指出與基地緊鄰大直街94巷3弄12號狀況，和遠離基地的30號相似，所以無直接證據顯示其局部疏鬆情形與基泰絕對相關。直批2戶一個在巷口、一個在巷尾，受影響損壞程度本就不相同，且12號和工地距離如此近，怎會拿2戶情況相比。

她說，最矛盾的是，報告內容提到12號因緊鄰基地連續壁，建議連續壁和12號基礎間加設8公尺微型樁，以保護12號鄰房較為妥適，若無安全疑慮何須如此建議。

陳怡君現場播放受災戶住家現況影片，可看到住家房門仍無法正常關閉，甚至還越來越嚴重，就連住家牆壁裂縫也越來越長。她說，透地雷達報告竟稱鑑定結果和基泰工地無關，直批太離譜。

對於等待都更的拆屋期間所受損害，陳怡君詢問，屆時相關責任歸屬是誰，並指住戶的房屋損壞鑑定報告書就多達20幾個修繕項目，且內容提到大直街94巷1弄單號、94巷雙號（都更B區）的房屋損壞修復參考費用共約新台幣689萬餘元，這還不含C區費用，不都是基泰所造成的損害。

除此之外，大直都更建築設計會議不接地氣，設計師閉門畫圖引發住戶不滿，原本的景觀屋變成曬衣褲空間、廚房距離餐廳有兩房之遠、客廳缺採光成暗廳、且商業考量設計成小坪數等，質疑設計不夠用心且未能符合原住戶居住需求。

陳怡君要求，房屋設計圖請設計師到場評估修改設計，對於建築規劃設計圖須納入住戶意見並予以修正；其次，大樓戶數較多，需規劃分層排氣。

建管處長虞積學接受媒體訪問時說明，此報告是由台北市土木技師公會製作，鑑定報告並未說損鄰與基泰無關，而是指透地雷達檢查發現地下3公尺以下確實都有地質疏鬆狀況。

他表示，報告內容也有指出，基泰施工對周邊住戶造成相關損害，且有列出施工的前後差異，受損戶若對鑑定結果有疑問，仍可請土木技師公會說明。