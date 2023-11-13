風雨無阻做資源回收 汐止江北里資收站愛心滿滿

汐止的江北里黃金資收站成立七年，每個禮拜一風雨無阻開張，其中最辛苦的就是志工們，不論是飆高溫的大熱天，或是冬天寒流來，都不喊累，下雨了，雨衣一穿就上工，值得一提的是，資收回饋金他們也拿來做公益，不但做為重陽節活動的經費，甚至還捐消防後勤車，愛心滿滿。

星期一天氣轉冷還下雨，只見十幾位的志工們雨衣一穿，就開始上工做資收，有民眾拿著回收物來，在秤了重量後，就將瓶瓶罐罐、紙類、電器等分類，搬到各別的位置，不但民眾拿回收物來搬一次，接著垃圾車來又要搬一次，一天下來搬的量就是乘於2，儘管每天要搬幾千公斤的回收物，不過，志工們都不喊累。

在江北市民活動中心的江北里黃金資收站，一直以來成效不錯，值得一提的是，里長、志工將回饋金拿來做公益，做資收慢慢存錢，積少成多，在去年就捐了消防隊一台上百萬的災情勘查察，而現在他們還繼續努力，希望能夠存夠錢，再捐一台。

江北里長謝祚敏表示，這六、七年來真的很感謝志工，他們都很辛苦，真的是風雨無阻，不管是大熱天還是下雨，或是寒流來，星期一上午，資收站開張，志工們都會來幫忙，而回饋金則是在去年就捐了一台消防勘查車，是江北一號，後來里內一位志工阿嬤也捐一台是江北二號，希望未來能有江北三號。

謝祚敏說，里內環境一直都有在維護，除了黃金資收站，每個星期六志工們也在一大早4:30就集合，往往天都還沒亮就集合開始打掃里內環境，真的很感謝他們，也因為大家的付出，在今年新北市里環境認證，江北里又拿下了五星級的好成績。