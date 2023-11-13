瑞芳東和里星光熠熠 九年環境認證五星級摘45顆星

瑞芳區東和里今年第九年參加新北市環保局舉辦的里環境認證，成功獲得五星級認證的九連霸，九年下來成功摘星45顆，星光熠熠，也因為如此，東和里也成為其他里的觀摩對象，實至名歸。

東和里今年參加環保局里環境認證，毫無懸念拿下五星級認證，九次參加皆獲得五星，算算也摘星45顆，星光閃閃，活動中心牆面上有關環境大大小小的獎牌，不計其數，展現了東和里對於里內環境下足功夫。

東和里里長周樹木說，今年一樣是報名五個考核項目，巷弄乾淨，病媒蚊防治，公廁清新，環境綠美化及循環資源，為了環境認證幾乎是志工和里民都一起動起來，也帶動里民自發性的維護自己的家園，光靠一人的力量是不夠的，九年下來都能在里環境認證獲得五星級，真的有賴於全民一起配合才能辦到。

瑞芳區區長楊勝閔說，今年瑞芳區共有16里參加里環境認證，其中有13里獲得五星級，東和里更是九年拿下五星級環境認證，摘星連連，里長和志工隊於里環境的用心是有目共睹，有成為各里爭相學習的對象，東和里繼續朝十連霸五星級應該是沒問題。