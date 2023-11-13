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淡水忠山、忠寮社區鶴齡樂活 重現古早婚嫁娶禮俗

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區忠寮社區與忠山社區發展協會舉辦「鶴齡樂活於滬尾 世代共榮在淡水」成果發表會，重現古早時代婚嫁娶的傳統習俗。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區忠寮社區與忠山社區發展協會舉辦「鶴齡樂活於滬尾 世代共榮在淡水」成果發表會，重現古早時代婚嫁娶的傳統習俗。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區忠寮社區與忠山社區發展協會透過新北市社會局攜手計劃，舉辦一場「鶴齡樂活於滬尾 世代共榮在淡水」小型成果發表會活動，除了展示靜態展示成果外，更找來在地居民演出一場非常真實的行動劇場，重現古早時代婚嫁娶的傳統習俗，展現社區發展的多元成果

忠山里長潘炳丁表示，現代人很多都不知道早期婚禮有許多習俗與故事，這次透過忠寮社區所帶來的總舖師養成，展現古早菜餚，另外最另大家吸睛的就是內山姑娘欲出嫁，行動劇場，從女方嫁娶訂婚，辦姐妹桌每一道菜色都有其中涵意，到聘金，嫁妝都有古早禮儀方式來呈現，最後還使用忠山社區所製作的轎子，讓新娘上轎，由男方迎娶，而現場許多居民都對於重現古早禮俗有著許多的回憶。

新北市社會局副局長吳淑芳表示，透過2個社區的地緣性推動彼此學習分享資源，提升社區能力，而這次行動劇呈現的古早婚禮，讓大家探索在地的生命故事與人文，雖然現在婚禮習俗隨著時代簡化許多，但將早期傳統細節透過行動劇來呈現，也是讓大家了解由來與典故，更達到社區發展的多元成果。

淡水 婚禮

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