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八里愛心教養院生陶藝展 感受身障者生命淬煉

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市立八里愛心教養院身心障礙院生所創作的陶藝作品，即日起至12月3日於滬尾藝文休閒園區2樓滬尾故事館隆重展出。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市立八里愛心教養院身心障礙院生所創作的陶藝作品，即日起至12月3日於滬尾藝文休閒園區2樓滬尾故事館隆重展出。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市立八里愛心教養院身心障礙院生所創作的陶藝作品，即日起至12月3日於滬尾藝文休閒園區2樓滬尾故事館隆重展出，繼去年展覽後獲得廣大迴響，今年院生的創作能量再次完整呈現，融合生態保育議題，增加了各式動物的藝術創作，動物創作對身心障礙者具輔療效果。

新北市淡水區滬尾藝文休閒園區2樓舉辦〈陶藝．淘意〉特展開幕式，活動開場由新北市立八里愛心教養院，院生帶來輪標舞，電動輪椅伴隨著音樂的節奏交織出美妙的舞步、輕快的節奏揭開活動序幕。接著在陶藝社團指導老師張耀全的介紹下，院生上臺示範鯊魚創作，努力克服身體張力的表現、與專注繪製作品的眼神，深深感動現場的貴賓，給予熱烈的掌聲。

新北市政府社會局副局長許秀能表示，非常感謝滬尾藝文休閒園區，協力落實CRPD精神(國際身心障礙者權利公約)，提供院生發光發亮的舞臺，讓教養院院生們有機會展現才華，社會共融共好，建構身心障礙者社會參與機會，本次展覽的每件作品都是院生們勤勤懇懇的創作，期盼未來與滬尾藝文休閒園區有更多的合作機會，同時也鼓勵其他身心障礙者，勇敢跨過生命的課題，揮灑自我潛能。

滬尾藝文休閒園區總經理紀維綺表示，此次與新北市政府社會局合作展示身心障礙院生作品，希望透過各種不同形式的展示或合作，不但能使身心障礙者增強自信心，更能發掘不一樣創作潛能，讓身心障礙者獲得更多對正面的迴響與肯定。為了讓大眾更加親近陶藝以及面對面與身障者交流，展覽期間於滬尾故事館共安排3堂輕黏土DIY體驗課程，由愛心教養院院生擔任小老師，過程中除了體會捏陶樂趣，還可以與院生交流互動，活動富有生命教育意義。

陶藝 愛心

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