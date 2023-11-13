北市敬老卡僅1%使用小黃 新北明年上路議員憂重蹈覆徹

北市議員日前批評台北市愛心敬老卡僅與1家計程車隊合作，使用率僅1%。新北市10月拍板敬老卡擴大使用範圍，明年可搭機捷、Ubike和計程車。議員張維倩憂心，新北也會發生同樣情況，要求市府說清楚配合車隊數量。社會局說，因政策才剛宣布，細節還在討論中，會廣納各界的聲音並與交通局討論。

繼7月1日起新北市敬老卡可搭乘台鐵後，新北市府10月底再度拍板，敬老卡也可使用機捷、Ubike和計程車。機捷預計明年元月上路，Ubike和計程車則預計下半年上路。不過張維倩提到，台北市敬老卡使用率僅1%，原因在於北市僅與一家計程車隊合作，長者認為不好用導致使用率低。

張也說，台中市敬老卡約54%使用在計程車，但長輩抱怨叫不到車、車隊不夠，或是計程車司機不想被收手續費，藉故刷卡機壞掉要求付現，或不願載長者事件時有所聞，認為市府應多思考各個面向。此外，張也建議，新北偏鄉長者因位置較遠，若計程車司機不願跑恐看得到吃不到，要求針對偏鄉多補助，增加誘因。

新北市計程車客運服務商業同業公會理事長林茂盛說，盼政府越少限制越好，並批評刷敬老卡機台造成司機麻煩「公務員都阿達馬孔固力（台語，意指不知變通）」，機台不僅要提前裝設，又向司機吸收手續費，加入意願當然不高。林認為，既然現在幾乎人手一機，政府應思考使用第三方平台，從叫車、付款一機搞定。

新北社會局長李美珍說，因政策才剛拍板，細節正在討論中，車隊家數一定會盡量增加。老人福利科長林妏燕說，該案將公開招標徵求車隊加入，將與交通局討論細節，由於計程車是下半年才上路，招標時間還沒有這麼快。另外也會廣納各方意見，盡量符合長者使用需求。