大型廣告失修破碎屢被吹落反映無果 北市府僅開罰挨批

有民眾投訴，台北車站前的亞洲廣場大樓27樓頂有10米的大型看板遭棄置，因年久失修破碎不堪，細碎物與燈飾屢被吹落，多年來市府接獲檢舉僅有開罰，直到議員介入後才於近日確認要拆除，挨批「草菅人命」。北市建管處回應，會立即建立SOP列管樹立超過5年以上的大型廣告，避免危險發生。

議員洪婉臻接獲陳情，她今天在市議會工務委員會質詢時表示，亞洲大樓棄置廣告，在2021至2023年間被罰17次，共284萬元，但廠商不怕，任由破損廣告物危及路人生命安全，大樓管委連續9次向市府陳情，明知其「廣告物雜項執照」早已過期，僅是消極裁罰而非施以強制拆除。

洪婉臻指出，北市超過100米建物約71棟，其中領有許可證大型廣告物共13件、申請在屋頂樹立廣告案共904件、申請廣告雜項執照699件，但建管處目根本不知道有多少廣告物雜項執照到期或未展延。

洪婉臻說，諸如此類的高空廣告物若是已到期未展延也未自行拆除，假設無人反映，建管處就不會開罰，更遑論拆除，高空廢棄物已造成巨大的公安疑慮，高空巨型廣告應該有列管巡查機制，不能把危險轉嫁給市民。

洪婉臻要求，既然亞洲廣場大樓的高空巨型廣告物拆除案，成為台北市沒有續辦大型雜項執照屋頂樹立廣告物拆除案首例，未來應持續追蹤類似案件，避免廣告破碎物砸落傷及無辜路人，該拆就拆。