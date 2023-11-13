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大巨蛋測試賽萬人疏散 北捷估30分鐘完成

中央社／ 台北13日電

台北市長蔣萬安今天專案報告大巨蛋，市議員聚焦黃牛票、交通、空氣流通等問題，蔣萬安允諾研議實名制。北捷表示，比照跨年3階段管制，若無逗留約半小時可疏散完畢。

台北市議會上午進行「基泰大直案、都更及社宅政策、大巨蛋開發等案」市長專案報告。

民進黨市議員林亮君以英國天團Coldplay酷玩樂團在高雄開唱為例，8萬多人約花82分鐘疏散完畢，即將登場的大巨蛋測試賽1萬3000名觀眾需要多少時間。對此，北捷回應，若無逗留約半小時即可。

林亮君表示，應訂出測試通過與否的標準，測試賽與正式營運後需要花多少人力與時間引導疏散，看起來北市還沒有答案，若沒訂目標只是瞎忙。

民進黨市議員顏若芳指出，光是小巨蛋1萬多人散場時，周邊就會大塞車；大巨蛋則是要從地底疏散，人潮塞在連通道怕有問題，且未來進場人數越開越多，如何防範窒息或踩踏意外、醫護又要怎麼進出。

顏若芳說，若以大巨蛋滿載的4萬人加上周邊商圈人潮，大型賽事或活動時可能有8至9萬人，詢問是否比照跨年封街，封掉忠孝東路與光復南路。

北捷表示，根據跨年疏散經驗，會分月台、閘門、出入口管制。另外，市警察局指出，比照煙火勤務，會管制忠孝東路與光復南路，疏散完行人再放行車輛。

民進黨市議員簡舒培批評，向局處索資測試賽要測哪些項目，資料都給不出來，還要她自己從營運計劃書去找。

簡舒培詢問，地下通廊18日是否開放。對此，台北市體育局長王泓翔表示不會，測試賽是以捷運國父紀念館站4號及5號出口地面疏散。

蔣萬安指出，逃生避難通道有規劃並送內政部審查核准，地下通廊不是此用途，測試賽後會評估是否開放，連通道與逃生路線1年內會全部走完相關流程。

另外，大巨蛋測試賽門票的黃牛問題，民眾黨市議員陳宥丞表示，北市未事先防範，逮到5件，網路上卻還有上百件沒抓到的，他認為應該要用實名制。蔣萬安對此允諾規劃。

大巨蛋 議員

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