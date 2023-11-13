住戶炸鍋！基泰上百戶損鄰報告出爐 議員籲勿為虎作倀

基泰大直案後續，北市府先前啟動非25戶倒塌戶的173戶受損戶透地雷達及損鄰鑑定，報告今天出爐，住戶不滿炸鍋，向議員陳怡君陳情，質疑鑑定報告指「大直街損鄰結果研判『可能是』地質局部疏鬆，無直接證據與基泰絕對相關」，陳怡君拿出住戶陳情的實際損害證據批評，周邊住戶損鄰造成裂縫愈來愈深、門窗無法開闔、漏水都是事實，籲市府勿為虎作倀。

北市建管處長虞積學回應，土木技師公會的鑑定報告並沒有說損鄰與基泰無關，而是指透地雷達檢查發現，地下三米以下的確都有地質疏鬆狀況，但報告還是有指出，基泰施工有對周邊住戶造成樑柱等損害，且有列出施工前後差異，受損戶如果對鑑定結果有疑問，還是可以請土木技師公會說明。

虞積學表示，後續北市府收到完整的土木技師公會鑑定報告後，也會發文給基泰，要求基泰與住戶談損害賠償與後續協商。

台北市議會工務部門質詢，北市議員陳怡君今天在議場質詢都發局、建管處等單位，質疑大直基泰案後，周邊許多住戶家的裂縫其實都愈來愈深、還有住戶家裡房間門根本關不起來，但今天她拿到受損戶的透地雷達及損鄰報告，竟發現報告指住戶的鄰損與基泰大直無絕對相關，議員批評住戶都看不下去，若沒有關係，當初為何光B區損壞費用，就估算要689萬元。

陳怡君批評，這些受損戶在大直住了30幾年，就算921大地震房子也沒有裂痕，議員更拿出多張住戶損鄰照片，包括磁磚損壞、門無法開闔及變形、牆壁及梁柱裂紋等，要求市府應協助受損戶的後續求償。北市府表示，

另外，台北市長蔣萬安也已拍板啟動大直基泰周邊受損戶的公辦都市更新案，不過上周舉辦的都市更新建築設計會議，也遭住戶質疑，設計師根本沒到現場勘查，結果設計出來的藍圖閉門造車。