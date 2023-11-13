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被指飲水機4年沒抽檢 北市客委會：重開館前有送原廠洗

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市政府目前列管飲水機數共2千1百多處，遭質疑每個月抽檢比例過低。圖／報系資料照片
台北市政府目前列管飲水機數共2千1百多處，遭質疑每個月抽檢比例過低。圖／報系資料照片

北市政府列管飲水機共2100多處，北市議員鍾佩玲質疑，目前環保署規定每月僅抽查維管30處、水質20處，抽查比例過低，甚至北市客家園區飲水機最近的抽查紀錄竟在4年前，北市客委會回應，客家園區108年閉館整修，施工期間館室內6台飲水機全數封存未對外開放使用。

北市客委會表示，客家園區於去年10月15日重新開館前，6台飲水機有全數送回原廠清洗，並更換濾芯後始重新啟用，後續每3個月更換一次濾芯，以維護民眾用水安全。

北市客委會說，館室內所有飲水機依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第7條及第8條規定，每3個月抽檢1台飲水機水質送至SGS第三方機構進行水質檢測，並於112年1月、4月、7月、9月(送檢2台)、10月全數檢測完成並通過檢測，敬請民眾來園時安心使用飲用水。

飲水機 北市 客委會

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