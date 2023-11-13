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全國逾千教師報名 「夢的N次方」新北場研習開24課程

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
教育部長潘文忠（右二）體驗夢N課程。圖／新北教育局提供
教育部長潘文忠（右二）體驗夢N課程。圖／新北教育局提供

「夢的N次方」教師研習新北場今年在三重高中登場，吸引全國逾1100名教師報名，並開24個班別研習課程。新北教育局說，今年擴大夢的N次方規模，讓700多名教師能同時利用數位平台共同研習，提升教師數位教學能力。

「夢的N次方」創辦人、南投縣爽文國中主任王政忠說，這次研習課程共開設24個班別，包括國文、英語、數學、社會、自然以及不分學制的音樂、科技教育、特殊教育等班別；除了北北基的教師，還有遠從屏東及金門前來參與的老師，藉由教師共備增能，而講師群約有3成來自新北市。

新北市擔任「國小社會」班別，同時也是夢N團隊國小社會總召的洪夢華說，為呼應今年主題數位協力、素養同行，講師群透過善用數位工具促進探究與實作、選用數位工具改變課堂風景等實踐案例，陪伴老師共學。課程透過分組共備，規畫數位工具融入素養導向課程，激發學生學習熱情與成效，培養自主學習力。

參與科技教育的北峰國小資訊組長許乃惠說，夢N新北場科技教育課程以數位學習為基底，結合近年崛起的生成式AI，分享將AI與教師教學的協作，也扣合實際教學現場需求。

教育局強調，教師專業發展是教育最基礎也最重要的工作，新北不僅鼓勵教師辦理公開授課，更將數位學習融入其中，作為「教師專業發展社群」評核標準之一。今年已核定近350個專業教師社群，並從中評選出13個表現優異的典範社群，結合夢N研習，激勵教師追求專業成長。

「夢的N次方」教師研習新北場今年在三重高中登場，吸引全國逾1100名教師報名。圖／新北教育局提供
「夢的N次方」教師研習新北場今年在三重高中登場，吸引全國逾1100名教師報名。圖／新北教育局提供

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