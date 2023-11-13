防範梨泰院事件！議員促大巨蛋地下連通道壓力測試 蔣萬安：亞錦賽評估

台北大巨蛋本周六將舉辦預備賽，不過先前備受爭議的80米地下通廊卻不開放測試，議員質疑通廊當初設置原因，就是希望大巨蛋人流不要造成忠孝東路、光復南路交通堵塞，現在為何不測試？體育局回應，18日測試會先以捷運站4、5號出口為主，觀眾會到地面上做人潮疏散，市長蔣萬安表示，待壓力測試結束後會評估亞錦賽地下通道是否要開放。

議員顏若芳表示，大巨蛋是一個純室內場地，內部可容納4萬人以上，但為防範南韓「梨泰院」事件再度發生，市府對於人潮疏散有沒有規畫，光是小巨蛋1萬人辦完活動周邊也是大塞車，當大巨蛋疏散人潮，4萬人全部一起散場，空氣流通、人潮速度會不會有問題，只有1萬人來測試賽，恐會有風險。

顏若芳說，如果當疏散時大家塞到連通道，會不會有窒息問題，天團Coldplay昨晚結束在高雄世運主場館共吸引8萬人潮，到時若大巨蛋滿場加上周邊人潮，恐也會有8萬人，但市府卻不測試地下連通道，何時才要測試，市府有相關交維計畫嗎？

議員簡舒培表示，這個通廊當初設置原因，就是希望大巨蛋人流不要造成忠孝東路、光復南路交通堵塞，結過禮拜六壓力測試卻不開放地下通廊，人潮必須回到地面上，可預期屆時交通狀況可能會大塞車，地下通道何時會測試？

蔣萬安表示，有相關人潮疏散的計畫，也會看18日預備賽狀況檢討，主要是看民眾在地面上疏散狀況；體育局長王泓翔補充，這次最主要疏散出口是以捷運站4、5號出口為主，到地面上做人潮疏散。

簡舒培追問，地下通廊何時會測試？蔣萬安回應，連結國父紀念館的通道並非逃生避難通道，逃生避難通道都已規劃，且送內政部審查核准，在18日壓力測試賽後會評估是否在亞錦賽開放，但連通道、逃生路線會在1年內全部走完一遍。