近40座裝置藝術！新北歡樂耶誕城額外亮點 七大絕美光廊搶先看

「2023新北歡樂耶誕城」即將登場，新北觀旅局指出，除於市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場規畫近40座耶誕氛圍裝置藝術，更打造「七大絕美光廊」，將自11月17日起每晚5時30分至12時亮燈，適合民眾漫步，感受甜蜜浪漫氛圍。

觀旅局透露，光廊燈飾是每年活動最令人期待的亮點，今年以多種元素與燈飾融合，營造環繞耶誕城周邊，絢麗燦爛變化的七大光廊，包含與大遠百相接的新站路天橋「紫藤精靈光廊」，以紫藤花與大麗花交錯以及黃色燈光的襯托，打造粉色紫色相間的花海光廊。

連接大遠百與百揚大樓天橋「琉星光廊」，無數藍白色燈光及球形燈飾，象徵承載著每個人心中的耶誕願望；還有小遠百天橋「心願光廊」，紫色系耀眼燈串天橋設計穿插閃耀著白光的天使，延伸的視覺效果，象徵傳遞每一個耶誕祝福。

新府路天橋「金彩華爾滋光廊」，則以水晶切面造型框架以及多種高低變化的不規則設計，加上充滿魅力的漸層金黃色與橙色閃爍燈光，呈現鮮豔華麗的美麗景色。此外，走到縣民大道上的麗寶天橋「瑰麗光廊」，全是閃耀的玫瑰金粉色燈光，還有霓虹燈光效果的桑塔熊與蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍等多位好友，一起現身與大家迎接浪漫的耶誕佳節。

移步至麗寶百貨廣場-公車站的「銀河光廊」天橋，藍紫色閃爍燈光和流動的變化光影，搭配獨特的音效，形成光彩炫目的耶誕色彩；還有板橋車站天橋「繁星光廊」，涵蓋黃色、粉色、藍色及綠色等球形燈串，以弧形連接的意象，像是點點繁星閃耀，代表著每一個獨特的存在。