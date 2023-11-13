王世堅籲北市建案都應結構外審 蔣萬安允研議

基泰大直施工釀民宅塌陷，民進黨北市議員王世堅今天表示，北市液化土壤區已過半，建議北市建案及建築執照應結構外審。台北市長蔣萬安允諾內部研議，於1個月內答覆。

台北市議會上午進行「基泰大直案、都更及社宅政策、大巨蛋開發等案」市長專案報告。

蔣萬安表示，基泰大直案塌陷建物（共25戶）已拆除完畢，目前監測數據經公會判讀顯示安全無虞。

此區都更進度部分，蔣萬安指出，塌陷戶有意願參與公辦都更為30.77%，未達受理門檻，無論住戶選擇何種重建方式，北市府都會給予必要行政協助。

另外，東側、南側鄰地分別為87.96%、90.44%，皆達都更意願門檻，北市府將啟動相關程序，預計今年底前同意台北市住宅及都市更新中心擔任實施者，明年第3季上網公告招商。

蔣萬安表示，後續策進作為，已積極修訂損鄰規則，將納入第三方專業單位認定機制；擴大建築工程結構外審、施工計畫外審範圍，將開挖深度限縮至9公尺與部分地質軟弱地區均納入結構外審及施工計畫外審委託專業技師公會審查範圍。

另外，建築工地相關安全監測數據公開；地下室開挖階段，建築工地委託公會每月全面檢查；公開造成損鄰公共安全事件的不良廠商資訊。

他說，北市府已針對建築管理的法規面及制度面進行進行通盤檢討、改進，以保障北市工地及鄰房的公共安全，減少重大工安意外發生。

王世堅質詢表示，從基泰一案可看出，現在多數市民對北市府的效率及品質是嚴重不信任，現在受災的25戶都與基泰建設達成合建協議，認為寧願將房子交給毀損家園的建商重建，也不願與北市府達成老屋都更，這是很弔詭情形。

王世堅指出，北市府尊重受災戶的選擇，但相對透露出民間看法「給政府蓋變國宅、給基泰蓋是豪宅」，且他們不認為北市府都更可於5年內蓋好，反認為是遙遙無期，直指應重建政府威信，以及對釀災建商的追究（行政處分）與求償。

他說，許多惡質建商藉建築管理疏失，利用在深度之內、規模之下就省掉結構外審程序，專案報告雖說加強結構外審深度與地質軟弱區，但北市先前公布液化土壤區早已過半數土地，建議北市所有建案及建照都應要求進行結構外審。

蔣萬安表示，基泰大直案相關公辦都更已啟動，明年就可以對外發包；針對結構外審建議將進行研議，允諾1個月內答覆。

結構外審，是指整體建築物結構設計完成後，須再交由政府核定的結構相關審核單位或團體進行審查，以確認結構設計足以滿足建築物的高度及強度等項目。