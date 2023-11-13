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台北大巨蛋未滿載測試挨批 議員憂無法獲精準參數

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市消防局上周在台北大巨蛋實施火災搶救演練。圖／聯合報系資料照
台北市消防局上周在台北大巨蛋實施火災搶救演練。圖／聯合報系資料照

台北市長蔣萬安今赴台北市議會進行專案報告，藍綠議員都針對台北大巨蛋議題進行質詢。議員們指出，大巨蛋滿載為4萬人，但測試賽卻只有1萬3000人，沒辦法得到精準參數，且壓力測試也沒有訂定標準，都會是瞎忙。蔣萬安回應，原則上會階段性增加人數，預計1年內會做滿載測試。

議員汪志冰表示，大巨蛋即將舉辦1萬3000人的測試賽，亞錦賽也有1萬7000人，但重點是滿載狀況可以達到4萬人，2次的壓力測試都沒辦法得到精準的參數，測試目的就是要在過程中找出毛病改善，未來否會安排滿載測試？

議員林亮君指出，高雄世運場館上周末才剛結束Coldplay演唱會，將近8萬5000位歌迷進場，約花82分鐘疏散，接下來測試賽有1萬3000人，？現在大巨蛋內部還是工地狀態，沒有任何標示，台北要花多久時間疏散人潮？

林亮君認為，測試賽應該要訂出清楚目標，測試結果怎樣算通過、怎樣不通過都沒有標準，只說會研議修正是不合格的，沒有標準要怎麼調整？未來回到正常狀態是4萬人，要花多久疏散市府內部也沒有答案，如果測試沒有標準就只是瞎忙。

蔣萬安回應，大巨蛋測試原則上會逐漸增加人數，先從1萬3000人再到1萬7000人，會階段性增加，一定是由少而多規畫，最後滿載，預計朝向1年內進行滿載測試。至於測試賽要花多少時間疏散？台北捷運總經理黃清信說，若人潮沒有停留，大約30分鐘就能疏散完畢。

大巨蛋 蔣萬安 林亮君 汪志冰

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