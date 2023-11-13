迷航大巨蛋？陳怡君批場館缺指示牌 蔣萬安允諾改善

台北大巨蛋11月18日開放觀眾入場壓力測試，不過北市議員陳怡君質疑，目前大巨蛋場館無指引標示、地下停車場車道狹窄且無反光標誌，籲遠雄大巨蛋「醜媳婦總要見公婆」，蔣萬安承諾改善。

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告，陳怡君問蔣萬安18日壓力測試會不會到現場？蔣萬安未明確回應，僅表示要看一下行程，可能要調整一下，議員酸「去壓力測試賽，讓你壓力這麼大？」呼籲蔣萬安市長剩下五天就要壓力測試賽了，蔣萬安應該親自到現場監督。

陳怡君也在議場拿出大巨蛋球場上的影片，表示大巨蛋從入口處到球場的場館路程，一路上都沒有指引牌跟標示牌，也沒有座向東西南北，雖有人員引導，但同時湧入萬人，確實會造成民眾在大巨蛋迷航。

陳怡君更點出大巨蛋的地下停車場不如市議會停車場，陳怡君說，大巨蛋停車場的車道已經很狹窄了，但狹窄就算了，車道兩旁沒有設置反光警示，這對駕駛人來說，進入停車場是一件戰戰兢兢的事，對駕駛人毫無提醒作用。蔣萬安承諾，將請遠雄即刻改善，該加裝該改善的應立刻處理。