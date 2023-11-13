駕駛人注意 林口、鶯歌3路段路邊停車將收費

新北市林口區近5年內增加2.3萬人，高人口成長率，連帶停車需求也跟著增加，新北市交通局表示，為提升路邊停車格周轉率及落實使用者付費原則，林口區竹林一路、南勢三街，及鶯歌區鶯桃路206巷24弄等路段的路邊停車格將自11月15日起採平日收費管理，遏止車輛久停占用情形。

交通局停車營運科長許芫綺表示，這次整頓的林口區竹林一路、南勢三街及鶯歌區鶯桃路206巷24弄的路邊停車格計有46格，先前提供免費停車，久而久之出現有車輛長時間停放占用，當成私人車位，在居民反映後，經邀集相關單位會勘決定納入停車收費管理。

許芫綺指出，林口區竹林一路及南勢三街收費時間為平日周一至周五的上午8時到下午6時，每半小時10元；鶯歌區鶯桃路206巷24弄的收費時間為平日周一至周五的上午7時到下午6時，採計次收費(4小時開單1次)，每次30元。

許芫綺表示，新北市去年共計檢討67條路段，今年截至10月只也已檢討了41條路段，釋出更多車格，提供有需求民眾使用。

交通局將持續檢討路邊公有免費停車格納入收費管理，停車收費除有專人按時巡查，如發現無牌或廢棄車輛也將通報環保局或監理機關處理，杜絕久停占用，同時改善停車秩序及環境髒亂等問題。

交通局也建議駕駛人多多利用路邊停車行動支付App，以及全國繳費網線上查詢及繳費，或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網查詢。