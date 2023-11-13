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新北地政召測量助理福利如公務員 年薪上看14.5個月

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
術科考試為架設全測站經緯儀，2分30秒內架設完畢即為滿分。圖／新北市地政局提供
術科考試為架設全測站經緯儀，2分30秒內架設完畢即為滿分。圖／新北市地政局提供

新北市地政局及所屬各地政事務所為補實測量助理缺額，以公開甄試方式徵才，甄試正取16名、備取20名，含筆試、術科及體能考試，工作內容主要為協助辦理測量相關內、外業工作，待遇約為底薪3萬多元加補助約4萬元。年終1.5個月、年終考績甲等比照公務員1個月獎金，還有國旅卡可領，亦即福利相當於公務員年薪共14.5個月。

地政局表示，測量助理甄試訂於明年1月28日於海山高中國中部舉行，報名時間為今年11月27日至12月29日，有意參加甄試民眾須依郵戳為憑報名期間內，以掛號郵寄報名資料。另即日起可至新北市地政局及所屬各地政事務所網站下載簡章及歷屆考古題。薪資月薪起薪33000元、每月工作費2000、每月出差加班約5000元，平均約4萬元。

地政局指出，新北市多年來採公開甄試方式招考測量助理，甄試項目包含筆試、術科如限時架設全測站經緯儀及體能如限時負重跑走，相關考試內容可參考甄試簡章。

本次預計錄取正取16名、備取20名，備取人員候用期間自榜示之日起至後年12月31日，有意投入地政機關測量工作者，把握機會踴躍報名應試。

聯絡資訊：新北市地政局地籍測量科（22001新北市板橋區中山路一段161號23樓）、電話（02）2960-3456轉3310、3312、3313、3321。

體能考試為負重跑走50公尺（女性25公斤、男性31公斤），20秒內跑走完畢即為滿分。圖／新北市地政局提供
體能考試為負重跑走50公尺（女性25公斤、男性31公斤），20秒內跑走完畢即為滿分。圖／新北市地政局提供

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