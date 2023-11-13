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大巨蛋黃牛猖獗！議員曝這點難法辦 蔣萬安允研議法規
台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告，藍綠議員聚焦質詢台北大巨蛋黃牛票，台北市長蔣萬安坦言，上周測試賽搶票，很多朋友都搶不到，警察局當天就已抓到5件黃牛，不過議員秦慧珠質疑，儘管抓黃牛最後根本辦不了，因沒花錢不算黃牛？
警察局坦言，過去的確曾有這樣判例，但還是會移送。議員要求市府應該研究一個單行法規，蔣萬安允諾會來研究，會來先行研究。
蔣萬安今天赴議會專案報告大巨蛋等案，國民黨台北市議員秦慧珠、陳怡君等人質詢大巨蛋案。秦慧珠說因測試賽不用錢，所以不算黃牛？因四年前就有一個判例，法官認為沒有花錢的不算黃牛，沒有罰根本不會怕？
警察局長張榮興表示，儘管過去有這個判例，但警察局還是會依法移送法辦。議員要求北市府應該自己研究一個單行法規，蔣萬安允諾研究，北市府會來先行研究。
議員陳怡君也質疑，大巨蛋就要開始測試，不過目前球場上已經有裂縫，甚至進到大巨蛋球場，沒有直飲台，也沒有任何的標示，還有停車場車道窄，也沒有貼反光貼條，蔣萬安說，會要求遠雄即可改善。
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